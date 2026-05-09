Trợ cấp người có công dự kiến tăng lên mức hơn 3 triệu đồng/tháng từ 1.7

Thu Hằng
09/05/2026 12:52 GMT+7

Từ 1.7, mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 2,789 triệu đồng/tháng lên mức 3,012 triệu đồng/tháng, tương ứng tăng thêm khoảng 223.000 đồng/tháng.

Đây là đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp, được Bộ Nội vụ đưa vào dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Trợ cấp người có công dự kiến vượt 3 triệu đồng/tháng từ 1.7 - Ảnh 1.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 1.7

ẢNH: THU HẰNG

Theo dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 1.7, cùng với thời điểm tăng lương tối thiểu, tăng lương hưu.

Theo đó, mức trợ cấp sẽ được điều chỉnh từ 2,789 triệu đồng/tháng lên 3,012 triệu đồng/tháng, tương ứng tỷ lệ tăng là 8%.

Cơ quan soạn thảo cho biết, đề xuất này dựa trên kết luận Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, trong đó đề xuất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Theo đó, mức hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cần thiết được điều chỉnh theo hướng đồng bộ trong tổng thể cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Về chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe được thực hiện dưới hai hình thức là điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại nhà. Để đảm bảo các đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng trong năm 2026 được thực hiện thống nhất cùng một mức chi tính theo mức chuẩn 2,789 triệu đồng/tháng, Bộ Nội vụ đề xuất thời điểm điều chỉnh tăng mức chi chế độ điều dưỡng theo mức chuẩn 3,012 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1.1.2027.

Về mức chi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, dự thảo giữ nguyên như Nghị định số 75/2021/NĐ-CP. Theo đó, mức chi điều dưỡng được quy định theo tỷ lệ gắn với mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đã đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp và được triển khai ổn định, thống nhất, không phát sinh vướng mắc.

Hiện cả nước có 9,2 triệu người có công, trong đó có hơn 1 triệu người có công và thân nhân người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, các chế độ khác.

