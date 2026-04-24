Sắp thêm chế độ mới cho người có công

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó bổ sung các chính sách mới liên quan đến người có công.

Mở rộng đối tượng người có công được hưởng điều dưỡng hằng năm

Tại dự thảo lần này, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo cơ quan soạn thảo, việc phân loại đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng hằng năm được thực hiện từ năm 2005, tính đến thời điểm này đã 21 năm. Đối với đối tượng điều dưỡng luân phiên (2 năm một lần) cũng được giữ nguyên từ 1.1.2013 (theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012).

Đến nay, số đối tượng người có công giảm dần qua từng năm. Đặc biệt là số đối tượng điều dưỡng hằng năm giảm nhanh vì đều là những người cao tuổi (cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam anh hùng…) hoặc số đối tượng có thương tật, bệnh tật nặng (81% trở lên).

Theo số liệu dự toán năm 2026, số đối tượng điều dưỡng hằng năm chỉ còn 19.101 người (chỉ chiếm khoảng 2,2 %), trong khi số đối tượng điều dưỡng 2 năm một lần là 811.055 người, chiếm gần 98% tổng số đối tượng điều dưỡng).

Mặt khác, trong những năm qua được nhà nước quan tâm, đầu tư cả về số lượng và chất lượng các trung tâm điều dưỡng, dẫn đến tình trạng hiện nay đa phần các trung tâm hoạt động dưới công suất thiết kế.

"Việc bổ sung đối tượng điều dưỡng hằng năm cũng nhằm thể hiện sự quan tâm tri ân sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng trong kỷ nguyên mới, phù hợp với quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng", Bộ Nội vụ nêu rõ.

Do đó, Bộ Nội vụ đề xuất chuyển 1 phần đối tượng hiện đang được điều dưỡng 2 năm một lần sang điều dưỡng hằng năm, cụ thể gồm: thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%

Thực hiện theo phương án này, sẽ có 151.222 đối tượng được chuyển từ điều dưỡng luân phiên 2 năm/lần sang điều dưỡng hằng năm.

Bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ cán bộ lão thành, cán bộ tiền khởi nghĩa

Ngoài nội dung sửa đổi trên, Bộ Nội vụ cũng đề nghị bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945 (cán bộ lão thành cách mạng) và người hoạt động cách mạng từ ngày 1.1.1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (cán bộ tiền khởi nghĩa).

Theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công hiện hành, chế độ trợ cấp người phục vụ mới chỉ áp dụng với những nhóm có sức khỏe đặc biệt nặng hoặc suy giảm khả năng tự phục vụ trong sinh hoạt hằng ngày như: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh…

Trên thực tế đa số cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa đều cao tuổi (từ 90 - 105 tuổi), sức khỏe suy giảm, cần người chăm sóc thường xuyên. Theo cơ quan soạn thảo, việc bổ sung trợ cấp nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước, đồng thời bảo đảm sự tương đồng về chính sách giữa các nhóm người có công.

Dự kiến dự thảo Pháp lệnh sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua vào tháng 5.2026.