Cà Mau khởi công đền tưởng niệm 40.000 liệt sĩ, người có công

Ngày 3.3, tại khu Ốc đảo, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức lễ khởi công công trình đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau ẢNH: G.B

Tham dự buổi lễ có nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời nhấn mạnh, công trình khởi công hôm nay không chỉ là công trình xây dựng đơn thuần, mà là biểu tượng của lòng tri ân, là nơi kết nối truyền thống với hiện đại, là điểm tựa tinh thần để khơi dậy ý chí, khát vọng, sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong hành trình phát triển.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại lễ khởi công

ẢNH: G.B

Thông qua công trình này, tỉnh mong muốn tiếp tục lan tỏa phong trào đền ơn đáp nghĩa; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và thân nhân liệt sĩ; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, để mỗi gia đình chính sách, mỗi người có công luôn được quan tâm, tôn vinh xứng đáng.

Công trình được xây dựng trên diện tích 2,7 ha, gồm đền tưởng niệm trung tâm, trường lang bia ghi danh khoảng 40.000 nhân vật, nhà truyền thống, nhà đón tiếp, không gian tượng điêu khắc, sân đường nội bộ, hoa viên cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 323 tỉ đồng, thực hiện theo hình thức xã hội hóa từ nguồn vận động tài trợ của doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh; thời gian triển khai trong 3 năm, từ 2026 đến 2028.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (thứ 2 từ phải sang) trồng cây và chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Cà Mau ẢNH: G.B

Điểm nhấn của công trình không chỉ nằm ở quy mô vốn đầu tư, mà còn ở không gian ghi danh khoảng 40.000 anh hùng liệt sĩ, người có công - con số cho thấy chiều sâu lịch sử và sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trên vùng đất Cà Mau.

Đền tưởng niệm được đặt trong tổng thể quy hoạch 8,9 ha gắn kết hài hòa với Thiền viện Trúc Lâm Cà Mau, hình thành không gian văn hóa - tâm linh - sinh thái đặc sắc. Cùng với cụm hạng mục của đền, tỉnh cũng đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật quan trọng bằng nguồn ngân sách nhà nước, nhằm bảo đảm tính kết nối, thuận tiện, an toàn và cảnh quan bền vững.



