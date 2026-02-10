Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trao bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 liệt sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định

Thúy Liễu
Thúy Liễu
10/02/2026 17:53 GMT+7

TP.HCM tổ chức lễ trao bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 liệt sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định hy sinh trong kháng chiến.

Ngày 10.2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ trao bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến của lực lượng biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định.

Trước đó, ngày 30.1, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 20/NQ-CP về việc xem xét, công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 trường hợp hy sinh trong kháng chiến của lực lượng biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định.

Theo nghị quyết, 49 chiến sĩ biệt động đã hy sinh khi làm nhiệm vụ bí mật trong kháng chiến, thuộc các đơn vị trực tiếp chiến đấu tại Sài Gòn - Gia Định, được thống nhất công nhận liệt sĩ theo đề nghị của Bộ Nội vụ. Đây là các trường hợp đặc biệt, chưa đủ điều kiện quy định tại điều 72 Nghị định 131/2021/NĐ-CP nhưng được xem xét trên cơ sở lịch sử, hồ sơ, tài liệu và ý kiến thống nhất của các cơ quan chức năng.

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho 49 liệt sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định - Ảnh 1.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong trao bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 liệt sĩ cho đại diện Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang - biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định

ẢNH: THÚY LIỄU

Trên cơ sở Nghị quyết 20/NQ-CP, cùng ngày 30.1, Thủ tướng ban hành Quyết định số 202/QĐ-TTg về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 liệt sĩ là chiến sĩ biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định, những người đã trực tiếp chiến đấu và hy sinh trong đợt tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968.

Ông Nguyễn Quốc Độ, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang - biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định, cho biết cách đây 58 năm, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định được Bộ Chỉ huy miền giao trọng trách cùng quân dân toàn miền nổ súng vào 5 mục tiêu trọng điểm, những cơ quan đầu não của Mỹ - ngụy tại nội đô Sài Gòn. Với lực lượng gạo cội, tinh nhuệ nhất, biệt động Sài Gòn - Gia Định đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong trận đánh lịch sử.

"Tuy nhiên, lực lượng cũng chịu tổn thất rất lớn, trong 88 cán bộ, chiến sĩ tham gia, có 61 người hy sinh, số còn lại bị thương, bị bắt và chịu tra tấn, tù đày. Đau xót nhất là 49 liệt sĩ hy sinh bị địch tiêu hủy, đến nay không có hài cốt, không rõ danh tính, quê quán, thân nhân hay hình ảnh lưu lại. Sau nhiều năm tìm kiếm, chúng tôi chỉ duy nhất xác định được một trường hợp nhưng cũng không còn thân nhân gia đình, điều day dứt lớn nhất của anh chị em hội viên trong câu lạc bộ", ông Độ nói.

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho 49 liệt sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định - Ảnh 2.

Hình ảnh các chiến sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định được lưu giữ tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (phường Tân Định, TP.HCM)

ẢNH: BẢO TÀNG BIỆT ĐỘNG SÀI GÒN - GIA ĐỊNH

Tại buổi lễ, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong, nhấn mạnh: "Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công không chỉ là sự tri ân các anh hùng liệt sĩ mà còn nhắc nhở trách nhiệm của các thế hệ trong gìn giữ truyền thống yêu nước. TP.HCM xác định đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công và gia đình liệt sĩ là nhiệm vụ thường xuyên; sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ chính sách, đẩy mạnh các hoạt động tri ân để những hy sinh cao cả luôn được trân trọng và lan tỏa trong đời sống xã hội".

Do 49 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến của lực lượng biệt động quân khu Sài Gòn gia định không có thân nhân, sau lễ trao bằng, Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ phối hợp Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang - biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định bố trí thờ tự các liệt sĩ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (Địa đạo Củ Chi). Sau khi Nhà truyền thống Bộ Tư lệnh TP.HCM xây xong, Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ tổ chức khánh thành và bố trí đặt bằng Tổ quốc ghi công của 49 liệt sĩ tại nhà truyền thống, bảo đảm trang trọng.

Danh sách 49 liệt sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định được trao bằng Tổ quốc ghi công (tất cả đều có nguyên quán/trú quán tại TP.HCM):

STTHọ tênĐơn vị
1Nguyễn Phú XuânĐội 5 Biệt động
2ChâuĐội 5 Biệt động
3PhướcĐội 5 Biệt động
4NgọĐội 5 Biệt động
5CườngĐội 5 Biệt động
6Bùi Văn Ráng (Út Nhỏ)Đội 11 Biệt động
7Vân (Bảy Tuyến)Đội 11 Biệt động
8TươiĐội 11 Biệt động
9ThanhĐội 11 Biệt động
10ChứcĐội 11 Biệt động
11Trần Thế NinhĐội 11 Biệt động
12ChínĐội 11 Biệt động
13TàiĐội 11 Biệt động
14VănĐội 11 Biệt động
15ĐựcĐội 11 Biệt động
16Cao Hoài VinhĐội 11 Biệt động
17ChâuĐội 11 Biệt động
18HạngĐội 11 Biệt động
19SáuĐội 11 Biệt động
20Ông BảyĐội 11 Biệt động
21Năm ĐứcCụm 679 Biệt động
22Nguyễn Văn PhúcCụm 679 Biệt động
23Nguyễn Văn CánCụm 679 Biệt động
24ThànhCụm 679 Biệt động
25ViệtCụm 679 Biệt động
26ThắngCụm 679 Biệt động
27BờCụm 679 Biệt động
28ĐàoCụm 679 Biệt động
29ThắngCụm 679 Biệt động
30NguyệnCụm 679 Biệt động
31LiênĐội 3 Biệt động
32ĐổiĐội 3 Biệt động
33MườiĐội 3 Biệt động
34BaĐội 3 Biệt động
35QuốcĐội 3 Biệt động
36DựĐội 3 Biệt động
37ChâuĐội 3 Biệt động
38Phạm Văn Cao (Hai Cao)Đội 3 Biệt động
39ViễnĐội 3 Biệt động
40NgọcĐội 3 Biệt động
41NămĐội 3 Biệt động
42Mười RỗĐội 3 Biệt động
43Nguyễn Văn Hùm (Hưng)Đội 4 Biệt động
44Nguyễn Văn HồngĐội 4 Biệt động
45Lê Văn HiệpĐội 4 Biệt động
46Tý (người Hoa)Đội 4 Biệt động
47Hai CòmĐội 4 Biệt động
48Đoàn Văn Nhẹ (Chín)Đội 4 Biệt động
49Phạm Thành DưỡngĐội 4 Biệt động


Tin liên quan

Chính phủ công nhận liệt sĩ cho 49 chiến sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định

Chính phủ công nhận liệt sĩ cho 49 chiến sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định

Chính phủ vừa ra quyết định công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 49 chiến sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định hy sinh trong kháng chiến.

'Ngôi nhà chung' sau 58 năm của liệt sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định

Khám phá thêm chủ đề

tổ quốc ghi công BIỆT ĐỘNG SÀI GÒN GIA ĐỊNH Liệt Sĩ TP.HCM Biệt động sài gòn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận