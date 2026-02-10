Trao bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 liệt sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định

Ngày 10.2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ trao bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến của lực lượng biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định.

Trước đó, ngày 30.1, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 20/NQ-CP về việc xem xét, công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 trường hợp hy sinh trong kháng chiến của lực lượng biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định.

Theo nghị quyết, 49 chiến sĩ biệt động đã hy sinh khi làm nhiệm vụ bí mật trong kháng chiến, thuộc các đơn vị trực tiếp chiến đấu tại Sài Gòn - Gia Định, được thống nhất công nhận liệt sĩ theo đề nghị của Bộ Nội vụ. Đây là các trường hợp đặc biệt, chưa đủ điều kiện quy định tại điều 72 Nghị định 131/2021/NĐ-CP nhưng được xem xét trên cơ sở lịch sử, hồ sơ, tài liệu và ý kiến thống nhất của các cơ quan chức năng.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong trao bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 liệt sĩ cho đại diện Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang - biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định

ẢNH: THÚY LIỄU

Trên cơ sở Nghị quyết 20/NQ-CP, cùng ngày 30.1, Thủ tướng ban hành Quyết định số 202/QĐ-TTg về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 liệt sĩ là chiến sĩ biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định, những người đã trực tiếp chiến đấu và hy sinh trong đợt tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968.

Ông Nguyễn Quốc Độ, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang - biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định, cho biết cách đây 58 năm, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định được Bộ Chỉ huy miền giao trọng trách cùng quân dân toàn miền nổ súng vào 5 mục tiêu trọng điểm, những cơ quan đầu não của Mỹ - ngụy tại nội đô Sài Gòn. Với lực lượng gạo cội, tinh nhuệ nhất, biệt động Sài Gòn - Gia Định đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong trận đánh lịch sử.

"Tuy nhiên, lực lượng cũng chịu tổn thất rất lớn, trong 88 cán bộ, chiến sĩ tham gia, có 61 người hy sinh, số còn lại bị thương, bị bắt và chịu tra tấn, tù đày. Đau xót nhất là 49 liệt sĩ hy sinh bị địch tiêu hủy, đến nay không có hài cốt, không rõ danh tính, quê quán, thân nhân hay hình ảnh lưu lại. Sau nhiều năm tìm kiếm, chúng tôi chỉ duy nhất xác định được một trường hợp nhưng cũng không còn thân nhân gia đình, điều day dứt lớn nhất của anh chị em hội viên trong câu lạc bộ", ông Độ nói.

Hình ảnh các chiến sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định được lưu giữ tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (phường Tân Định, TP.HCM) ẢNH: BẢO TÀNG BIỆT ĐỘNG SÀI GÒN - GIA ĐỊNH

Tại buổi lễ, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong, nhấn mạnh: "Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công không chỉ là sự tri ân các anh hùng liệt sĩ mà còn nhắc nhở trách nhiệm của các thế hệ trong gìn giữ truyền thống yêu nước. TP.HCM xác định đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công và gia đình liệt sĩ là nhiệm vụ thường xuyên; sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ chính sách, đẩy mạnh các hoạt động tri ân để những hy sinh cao cả luôn được trân trọng và lan tỏa trong đời sống xã hội".

Do 49 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến của lực lượng biệt động quân khu Sài Gòn gia định không có thân nhân, sau lễ trao bằng, Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ phối hợp Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang - biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định bố trí thờ tự các liệt sĩ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (Địa đạo Củ Chi). Sau khi Nhà truyền thống Bộ Tư lệnh TP.HCM xây xong, Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ tổ chức khánh thành và bố trí đặt bằng Tổ quốc ghi công của 49 liệt sĩ tại nhà truyền thống, bảo đảm trang trọng.

Danh sách 49 liệt sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định được trao bằng Tổ quốc ghi công (tất cả đều có nguyên quán/trú quán tại TP.HCM):

STT Họ tên Đơn vị 1 Nguyễn Phú Xuân Đội 5 Biệt động 2 Châu Đội 5 Biệt động 3 Phước Đội 5 Biệt động 4 Ngọ Đội 5 Biệt động 5 Cường Đội 5 Biệt động 6 Bùi Văn Ráng (Út Nhỏ) Đội 11 Biệt động 7 Vân (Bảy Tuyến) Đội 11 Biệt động 8 Tươi Đội 11 Biệt động 9 Thanh Đội 11 Biệt động 10 Chức Đội 11 Biệt động 11 Trần Thế Ninh Đội 11 Biệt động 12 Chín Đội 11 Biệt động 13 Tài Đội 11 Biệt động 14 Văn Đội 11 Biệt động 15 Đực Đội 11 Biệt động 16 Cao Hoài Vinh Đội 11 Biệt động 17 Châu Đội 11 Biệt động 18 Hạng Đội 11 Biệt động 19 Sáu Đội 11 Biệt động 20 Ông Bảy Đội 11 Biệt động 21 Năm Đức Cụm 679 Biệt động 22 Nguyễn Văn Phúc Cụm 679 Biệt động 23 Nguyễn Văn Cán Cụm 679 Biệt động 24 Thành Cụm 679 Biệt động 25 Việt Cụm 679 Biệt động 26 Thắng Cụm 679 Biệt động 27 Bờ Cụm 679 Biệt động 28 Đào Cụm 679 Biệt động 29 Thắng Cụm 679 Biệt động 30 Nguyện Cụm 679 Biệt động 31 Liên Đội 3 Biệt động 32 Đổi Đội 3 Biệt động 33 Mười Đội 3 Biệt động 34 Ba Đội 3 Biệt động 35 Quốc Đội 3 Biệt động 36 Dự Đội 3 Biệt động 37 Châu Đội 3 Biệt động 38 Phạm Văn Cao (Hai Cao) Đội 3 Biệt động 39 Viễn Đội 3 Biệt động 40 Ngọc Đội 3 Biệt động 41 Năm Đội 3 Biệt động 42 Mười Rỗ Đội 3 Biệt động 43 Nguyễn Văn Hùm (Hưng) Đội 4 Biệt động 44 Nguyễn Văn Hồng Đội 4 Biệt động 45 Lê Văn Hiệp Đội 4 Biệt động 46 Tý (người Hoa) Đội 4 Biệt động 47 Hai Còm Đội 4 Biệt động 48 Đoàn Văn Nhẹ (Chín) Đội 4 Biệt động 49 Phạm Thành Dưỡng Đội 4 Biệt động



