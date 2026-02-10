Trao bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 liệt sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định

Ngày 10.2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ trao bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến của lực lượng biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định.
Trước đó, ngày 30.1, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 20/NQ-CP về việc xem xét, công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 trường hợp hy sinh trong kháng chiến của lực lượng biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định.
Theo nghị quyết, 49 chiến sĩ biệt động đã hy sinh khi làm nhiệm vụ bí mật trong kháng chiến, thuộc các đơn vị trực tiếp chiến đấu tại Sài Gòn - Gia Định, được thống nhất công nhận liệt sĩ theo đề nghị của Bộ Nội vụ. Đây là các trường hợp đặc biệt, chưa đủ điều kiện quy định tại điều 72 Nghị định 131/2021/NĐ-CP nhưng được xem xét trên cơ sở lịch sử, hồ sơ, tài liệu và ý kiến thống nhất của các cơ quan chức năng.
Trên cơ sở Nghị quyết 20/NQ-CP, cùng ngày 30.1, Thủ tướng ban hành Quyết định số 202/QĐ-TTg về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 liệt sĩ là chiến sĩ biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định, những người đã trực tiếp chiến đấu và hy sinh trong đợt tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968.
Ông Nguyễn Quốc Độ, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang - biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định, cho biết cách đây 58 năm, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định được Bộ Chỉ huy miền giao trọng trách cùng quân dân toàn miền nổ súng vào 5 mục tiêu trọng điểm, những cơ quan đầu não của Mỹ - ngụy tại nội đô Sài Gòn. Với lực lượng gạo cội, tinh nhuệ nhất, biệt động Sài Gòn - Gia Định đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong trận đánh lịch sử.
"Tuy nhiên, lực lượng cũng chịu tổn thất rất lớn, trong 88 cán bộ, chiến sĩ tham gia, có 61 người hy sinh, số còn lại bị thương, bị bắt và chịu tra tấn, tù đày. Đau xót nhất là 49 liệt sĩ hy sinh bị địch tiêu hủy, đến nay không có hài cốt, không rõ danh tính, quê quán, thân nhân hay hình ảnh lưu lại. Sau nhiều năm tìm kiếm, chúng tôi chỉ duy nhất xác định được một trường hợp nhưng cũng không còn thân nhân gia đình, điều day dứt lớn nhất của anh chị em hội viên trong câu lạc bộ", ông Độ nói.
Tại buổi lễ, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong, nhấn mạnh: "Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công không chỉ là sự tri ân các anh hùng liệt sĩ mà còn nhắc nhở trách nhiệm của các thế hệ trong gìn giữ truyền thống yêu nước. TP.HCM xác định đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công và gia đình liệt sĩ là nhiệm vụ thường xuyên; sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ chính sách, đẩy mạnh các hoạt động tri ân để những hy sinh cao cả luôn được trân trọng và lan tỏa trong đời sống xã hội".
Do 49 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến của lực lượng biệt động quân khu Sài Gòn gia định không có thân nhân, sau lễ trao bằng, Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ phối hợp Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang - biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định bố trí thờ tự các liệt sĩ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (Địa đạo Củ Chi). Sau khi Nhà truyền thống Bộ Tư lệnh TP.HCM xây xong, Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ tổ chức khánh thành và bố trí đặt bằng Tổ quốc ghi công của 49 liệt sĩ tại nhà truyền thống, bảo đảm trang trọng.
Danh sách 49 liệt sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định được trao bằng Tổ quốc ghi công (tất cả đều có nguyên quán/trú quán tại TP.HCM):
|STT
|Họ tên
|Đơn vị
|1
|Nguyễn Phú Xuân
|Đội 5 Biệt động
|2
|Châu
|Đội 5 Biệt động
|3
|Phước
|Đội 5 Biệt động
|4
|Ngọ
|Đội 5 Biệt động
|5
|Cường
|Đội 5 Biệt động
|6
|Bùi Văn Ráng (Út Nhỏ)
|Đội 11 Biệt động
|7
|Vân (Bảy Tuyến)
|Đội 11 Biệt động
|8
|Tươi
|Đội 11 Biệt động
|9
|Thanh
|Đội 11 Biệt động
|10
|Chức
|Đội 11 Biệt động
|11
|Trần Thế Ninh
|Đội 11 Biệt động
|12
|Chín
|Đội 11 Biệt động
|13
|Tài
|Đội 11 Biệt động
|14
|Văn
|Đội 11 Biệt động
|15
|Đực
|Đội 11 Biệt động
|16
|Cao Hoài Vinh
|Đội 11 Biệt động
|17
|Châu
|Đội 11 Biệt động
|18
|Hạng
|Đội 11 Biệt động
|19
|Sáu
|Đội 11 Biệt động
|20
|Ông Bảy
|Đội 11 Biệt động
|21
|Năm Đức
|Cụm 679 Biệt động
|22
|Nguyễn Văn Phúc
|Cụm 679 Biệt động
|23
|Nguyễn Văn Cán
|Cụm 679 Biệt động
|24
|Thành
|Cụm 679 Biệt động
|25
|Việt
|Cụm 679 Biệt động
|26
|Thắng
|Cụm 679 Biệt động
|27
|Bờ
|Cụm 679 Biệt động
|28
|Đào
|Cụm 679 Biệt động
|29
|Thắng
|Cụm 679 Biệt động
|30
|Nguyện
|Cụm 679 Biệt động
|31
|Liên
|Đội 3 Biệt động
|32
|Đổi
|Đội 3 Biệt động
|33
|Mười
|Đội 3 Biệt động
|34
|Ba
|Đội 3 Biệt động
|35
|Quốc
|Đội 3 Biệt động
|36
|Dự
|Đội 3 Biệt động
|37
|Châu
|Đội 3 Biệt động
|38
|Phạm Văn Cao (Hai Cao)
|Đội 3 Biệt động
|39
|Viễn
|Đội 3 Biệt động
|40
|Ngọc
|Đội 3 Biệt động
|41
|Năm
|Đội 3 Biệt động
|42
|Mười Rỗ
|Đội 3 Biệt động
|43
|Nguyễn Văn Hùm (Hưng)
|Đội 4 Biệt động
|44
|Nguyễn Văn Hồng
|Đội 4 Biệt động
|45
|Lê Văn Hiệp
|Đội 4 Biệt động
|46
|Tý (người Hoa)
|Đội 4 Biệt động
|47
|Hai Còm
|Đội 4 Biệt động
|48
|Đoàn Văn Nhẹ (Chín)
|Đội 4 Biệt động
|49
|Phạm Thành Dưỡng
|Đội 4 Biệt động
