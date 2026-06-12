Chủ tịch nước tặng 2 mức quà cho người có công dịp 27.7

Chủ tịch nước vừa ký ban hành Quyết định số 885/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà người có công ẢNH: T.N

Theo đó, mức quà tặng dành cho người có công với cách mạng được chia làm hai mức.

Cụ thể, mức quà 600.000 đồng được áp dụng cho người có công với cách mạng bao gồm Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng hoặc các cá nhân đã có quyết định phong tặng trước ngày 28.7 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng.

Nhóm đối tượng này cũng bao gồm thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Ngoài ra, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng và thân nhân của từ 2 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cũng nhận mức quà này.

Mức quà 300.000 đồng được áp dụng cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, đại diện thân nhân liệt sĩ cùng người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân) cũng được hưởng mức quà 300.000 đồng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11.6. Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và các cơ quan nhà nước có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Theo Bộ Nội vụ, hiện cả nước có hơn 1,56 triệu người có công thuộc diện được tặng quà theo 2 mức trên, với tổng kinh phí gần 476 tỉ đồng. Kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2026.