Trục lợi chính sách nhà ở cho người có công: Truy tố 15 cựu cán bộ, lãnh đạo

Ngày 9.6, tin từ Viện KSND tỉnh Vĩnh Long, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai và thuế tại các huyện, thị xã thuộc tỉnh Bến Tre (cũ). Bản cáo trạng đã chỉ rõ lỗ hổng nghiêm trọng trong khâu xét duyệt, tạo điều kiện cho các chủ đất và "cò" lợi dụng để trục lợi chính sách hơn 72,2 tỉ đồng.

Ra văn bản dẫn tới giải quyết sai 186 hồ sơ

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến năm 2020, lợi dụng các Quyết định 118 và 117 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở, hàng loạt chủ đất và môi giới đã cấu kết với những người có công với cách mạng để làm giả hồ sơ chuyển nhượng.

Thông qua đó, các đối tượng để người có công đứng tên đất, xin miễn giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng, sau đó chuyển nhượng ngược lại cho chủ cũ nhằm "né" tiền thuế.

Ông Cao Thành Hiếu, Phó bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre (cũ) khi còn đương chức ẢNH: BẮC BÌNH

Đáng chú ý, nguyên nhân gốc rễ tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng, trục lợi chính sách xuất phát từ "Hướng dẫn liên ngành số 01" do một số cựu lãnh đạo tại thị xã Bến Tre (sau đó là thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) ban hành. Cụ thể, hướng dẫn này đã bỏ qua quy định bắt buộc phải có kiến nghị của UBND cấp xã để xác minh hoàn cảnh khó khăn của người có công.

Xuất phát từ hướng dẫn này, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long truy tố 3 bị can về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" gồm: ông Cao Thành Hiếu (67 tuổi, thời điểm phạm tội là Phó chủ tịch UBND thị xã Bến Tre; nguyên Phó bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre); ông Nguyễn Ngọc Bằng (68 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng TN-MT thị xã Bến Tre); và ông Lê Quang Dũng (67 tuổi, nguyên Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế thị xã Bến Tre).

Hành vi của 3 bị can này bị cáo buộc đã trực tiếp dẫn đến việc giải quyết sai 186 hồ sơ, gây thất thoát hơn 45,3 tỉ đồng.

12 bị can bị truy tố vì "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"

Ngoài 3 bị can trên, bản cáo trạng cũng truy tố 12 bị can về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" do không kiểm tra, xác minh thực tế hồ sơ nhưng vẫn trình ký hoặc phê duyệt miễn giảm.

Cụ thể, ông Nguyễn Quang Minh (55 tuổi, nguyên Trưởng phòng TN-MT thành phố Bến Tre; hiện là Phó chánh văn phòng Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long); ông Nguyễn Văn Bé Chính (49 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng TN-MT thành phố Bến Tre, hiện là chuyên viên Phòng Kinh tế - hạ tầng và đô thị UBND phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long); ông Châu Thanh Trung (56 tuổi, nguyên Trưởng phòng TN-MT huyện Giồng Trôm, đã nghỉ hưu); ông Nguyễn Văn Sớm (68 tuổi, nguyên Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Mỏ Cày Nam); ông Huỳnh Văn Lai (61 tuổi, nguyên Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Mỏ Cày Nam); ông Võ Văn Tài (59 tuổi, nguyên Đội trưởng thuộc Chi cục Thuế huyện Mỏ Cày Bắc, đã nghỉ hưu); bà Nguyễn Thị Kim Thoa (44 tuổi, nguyên Phó đội trưởng thuộc Chi cục Thuế huyện Mỏ Cày Bắc; hiện là Phó tổ trưởng Tổ quản lý hỗ trợ cá nhân Thuế cơ sở 11 tỉnh Vĩnh Long); ông Võ Văn Bé (65 tuổi, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Mỏ Cày Bắc); ông Phạm Văn Nghĩa (62 tuổi, nguyên Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Ba Tri); ông Tạ Văn Lâm (60 tuổi, nguyên Trưởng phòng TN-MT huyện Châu Thành, hiện là công chức HĐND xã Tiên Thủy, tỉnh Vĩnh Long); ông Huỳnh Văn Hồng (59 tuổi, nguyên Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thạnh Phú, đã nghỉ hưu); bà Võ Thị Mỹ Ngọc (62 tuổi, nguyên Phó đội trưởng Chi cục Thuế huyện Bình Đại).

Ngoài 15 bị can trên, ông Nguyễn Văn Rép (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Mỏ Cày Bắc) cũng có sai phạm tương tự nhưng đã qua đời nên không đề cập xử lý trách nhiệm hình sự.

Theo Viện KSND tỉnh Vĩnh Long, hậu quả từ sự buông lỏng của 15 bị can đã làm thất thoát ngân sách tổng số tiền hơn 72,2 tỉ đồng. Trong quá trình điều tra, các bị can đã thành khẩn khai báo, nộp lại tài sản, đến nay toàn bộ số tiền thất thoát đã được thu hồi xong.

Đáng chú ý, đối với các chủ đất, người môi giới và những người có công với cách mạng có hành vi cấu kết, lập hồ sơ giả tạo để trục lợi, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã quyết định tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý trong một vụ án khác.