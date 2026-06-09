Điều tra vụ bé gái 14 tuổi ở Vĩnh Long mang thai

Ngày 9.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang điều tra vụ bé gái 14 tuổi mang thai.

Theo đó, ngày 1.6, Công an xã Long Thành, tỉnh Vĩnh Long nhận được tin báo của bà L.T.H (ngụ trên địa bàn xã) trình báo về việc con gái là T. (14 tuổi) bị P.C.D (22 tuổi, cư trú ấp 3, xã Long Thành, tỉnh Vĩnh Long) giao cấu nhiều lần dẫn đến mang thai.

Công an mời làm việc nghi phạm P.C.D Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 12.2025, thông qua mạng xã hội Facebook, D. làm quen với em T. và nảy sinh tình cảm nam nữ với nhau. Từ tháng 12.2025 đến tháng 1.2026, D. đã nhiều lần hẹn gặp em T. để đưa đi chơi và thực hiện hành vi giao cấu.

Tại cơ quan công an, D. đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, giám định và xử lý theo quy định pháp luật.

Công an Vĩnh Long cũng khuyến cáo, thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng xấu sử dụng mạng xã hội để làm quen, kết bạn với học sinh đang có chiều hướng gia tăng. Do còn nhỏ tuổi, thiếu kỹ năng nhận biết và phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng nên nhiều trường hợp trẻ em đã tin tưởng, nghe theo lời dụ dỗ dẫn đến việc bị xâm hại.

Cha mẹ cần thường xuyên quan tâm, quản lý việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội của con em; đồng thời giáo dục kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục và kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ.