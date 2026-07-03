TP.HCM tặng quà người có công, hộ nghèo trong tháng 7.2026

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 10/2026 của HĐND TP.HCM về hỗ trợ chi quà tặng cho người có công với cách mạng, thân nhân người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Theo kế hoạch, việc chi quà sẽ được UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo hoàn thành trong tháng 7.2026. Kinh phí thực hiện theo mức hỗ trợ đã được HĐND TP.HCM thông qua.

Cụ thể, TP.HCM chi quà tặng bằng tiền, mức 500.000 đồng/người đối với người có công với cách mạng, con liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội.

Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả rà soát năm 2025 đã được UBND TP.HCM phê duyệt, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/hộ. Trong dịp này, TP.HCM sẽ dành hơn 179 tỉ đồng từ ngân sách để tặng quà dịp 50 năm thành phố mang tên Bác.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thăm, tặng quà người có công dịp 27.7.2025 ẢNH: SỸ ĐÔNG

UBND TP.HCM yêu cầu việc chi trả phải bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng trùng lặp hoặc bỏ sót. Các địa phương phải rà soát kỹ danh sách trước khi chi, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu.

Thành phố cũng lưu ý không thực hiện hỗ trợ đối với các trường hợp đã chấm dứt hưởng chế độ, đã chuyển nơi quản lý ra ngoài TP.HCM, đã từ trần hoặc đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định mới.

UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo có trách nhiệm chủ động cân đối ngân sách nếu phát sinh tăng đối tượng được hỗ trợ; đồng thời tăng cường tự kiểm tra, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc chi trả.