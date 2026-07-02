Toàn cảnh lễ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

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Lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra trọng thể tại TP.HCM với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Sáng 2.7, trong không khí trang trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Cùng dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Đại biểu TP.HCM tham dự có Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo trong Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. Buổi lễ còn có sự hiện diện của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công, đại diện chức sắc tôn giáo, kiều bào, các cơ quan lãnh sự và văn phòng đại diện tổ chức quốc tế.
Tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá trong nửa thế kỷ qua, TP.HCM đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện. Trong 40 năm đổi mới, TP.HCM luôn là một trong những địa phương đi đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Từ một đô thị chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, TP.HCM từng bước khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân, giữ vững thành quả cách mạng, xây dựng chính quyền, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.
"50 năm qua, TP.HCM đã viết nên trang sử vẻ vang, rực rỡ tên vàng. 50 năm tới, thành phố phải viết tiếp một chương phát triển mới, lớn hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn, rực rỡ hơn", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
Ngày 2.7.1976, Quốc hội đã ra quyết nghị chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh. Đây là phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sau những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
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