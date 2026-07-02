Toàn cảnh lễ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

Sáng 2.7, trong không khí trang trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ân cần bắt tay, thăm hỏi và gửi lời tri ân sâu sắc tới các bậc lão thành cách mạng có mặt tại buổi lễ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cùng dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đại biểu TP.HCM tham dự có Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo trong Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. Buổi lễ còn có sự hiện diện của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công, đại diện chức sắc tôn giáo, kiều bào, các cơ quan lãnh sự và văn phòng đại diện tổ chức quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ân cần bắt tay, thăm hỏi các bậc lão thành cách mạng trước giờ diễn ra lễ kỷ niệm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sáng 2.7, tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026) với chủ đề "TP.HCM - Sáng mãi tên Người" ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá trong nửa thế kỷ qua, TP.HCM đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện. Trong 40 năm đổi mới, TP.HCM luôn là một trong những địa phương đi đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Từ một đô thị chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, TP.HCM từng bước khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân, giữ vững thành quả cách mạng, xây dựng chính quyền, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.

"50 năm qua, TP.HCM đã viết nên trang sử vẻ vang, rực rỡ tên vàng. 50 năm tới, thành phố phải viết tiếp một chương phát triển mới, lớn hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn, rực rỡ hơn", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh (bên trái) tham dự lễ kỷ niệm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (bên phải) và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An (bên trái) có mặt tại lễ kỷ niệm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng (bên trái) tham dự buổi lễ, cùng các đại biểu hướng về dấu mốc 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho lãnh đạo Thành ủy TP.HCM tại lễ kỷ niệm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu diễn văn, điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, nhiều bậc lão thành cách mạng đến từ sớm để tham dự sự kiện có ý nghĩa lịch sử của TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sự hiện diện của các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tại lễ kỷ niệm góp phần tôn vinh những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của dân tộc ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự lễ kỷ niệm, chung vui với dấu mốc 50 năm thành phố mang tên Bác ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu, tái hiện chặng đường đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển của TP.HCM qua nửa thế kỷ được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục đặc sắc, khắc họa hình ảnh TP.HCM nghĩa tình, năng động, sáng tạo và không ngừng vươn mình phát triển ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các bậc lão thành cách mạng chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: NGỌC DƯƠNG