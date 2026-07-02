Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: TP.HCM phải viết tiếp chương phát triển mới rực rỡ hơn

Ngày 2.7, tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã biểu dương những thành quả của TP.HCM suốt nửa thế kỷ qua và đặt ra những kỳ vọng cho thành phố trong chặng đường 50 năm tới.

Nửa thế kỷ phát triển toàn diện

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm chính trị, đạo đức và lịch sử đặc biệt. Thành phố mang tên Bác thì phải đi đầu trong đổi mới, sáng tạo; phải năng động nhưng kỷ cương; hiện đại nhưng nhân văn; giàu mạnh nhưng nghĩa tình; hội nhập sâu rộng nhưng luôn giữ vững bản sắc, giữ vững lợi ích quốc gia, dân tộc; phát triển nhanh nhưng phải bền vững, bao trùm, vì hạnh phúc người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá trong nửa thế kỷ qua, TP.HCM đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện. Từ một đô thị chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, TP.HCM từng bước khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân, giữ vững thành quả cách mạng, xây dựng chính quyền, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.

Trong 40 năm đổi mới, TP.HCM luôn là một trong những địa phương đi đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; mạnh dạn thử nghiệm nhiều mô hình mới, góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

"Đó là đóng góp rất lớn, không chỉ đo bằng những con số tăng trưởng, mà còn bằng sức mở đường, sức lan tỏa và sức thuyết phục của thực tiễn", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.

Đến nay, TP.HCM đã khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thành phố là nơi hội tụ dòng vốn, dòng tri thức, dòng lao động, dòng sáng tạo, và cũng là nơi hàng triệu người từ mọi miền Tổ quốc đến học tập, lao động, lập nghiệp, cống hiến.

Cùng với kinh tế, diện mạo đô thị TP.HCM có bước phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, TP.HCM đã xây dựng và lan tỏa bản sắc văn hóa rất riêng: cởi mở, bao dung, hào sảng, nghĩa tình, nhân ái, sáng tạo.

"Những phong trào chăm lo người nghèo, người có công, công nhân, người lao động nhập cư, trẻ em, người yếu thế; những nghĩa cử trong thiên tai, dịch bệnh, hoạn nạn; những tấm lòng âm thầm mà bền bỉ đã làm nên chiều sâu nhân văn của thành phố mang tên Bác", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

TP.HCM cần tiếp tục đi trước, mở đường

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước chia sẻ đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với yêu cầu cao hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn, thời cơ lớn hơn và thách thức cũng gay gắt hơn. Do đó, TP.HCM phải hòa cùng dòng chảy đó và phải là động năng của dòng chảy đó, tiếp tục đi trước, mở đường, thử nghiệm, đột phá và lan tỏa.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển của TP.HCM đã mở rộng và hội tụ những lợi thế rất quan trọng: trung tâm đô thị, tài chính, thương mại, dịch vụ; không gian công nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo; cửa ngõ cảng biển, logistics, kinh tế biển, du lịch, năng lượng; cùng nguồn nhân lực đông đảo có trí thức, có trách nhiệm, có nghĩa tình. Với lợi thế đang có, TP.HCM phải được xây dựng thành một siêu đô thị chiến lược, đa trung tâm, đa cực, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Thành ủy TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Để hiện thực hóa khát vọng đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh điều quyết định là tư duy mới, thể chế mới, hạ tầng mới, quản trị mới, đội ngũ cán bộ mới và phương thức tổ chức thực hiện mới.

"Việc đã rõ phải làm ngay, việc còn vướng phải khẩn trương tháo gỡ, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải chịu trách nhiệm. Không để chủ trương đúng chậm đi vào cuộc sống, không để trách nhiệm chung làm mờ trách nhiệm cá nhân, không để tiềm năng lớn bị níu lại bởi cách làm cũ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Đề cập đến nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu TP.HCM tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ.

Đầu tiên là tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP.HCM trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, TP.HCM cần chuyển hóa thể chế và cơ chế đặc thù thành lợi thế phát triển, năng lực cạnh tranh và kết quả cụ thể, có thể đo đếm được; chú trọng cải cách hành chính, quản trị số, dữ liệu liên thông, dịch vụ công minh bạch; chủ động đề xuất cơ chế vượt trội về đô thị đặc biệt, trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thu hút nhân tài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu TP.HCM chăm lo tốt hơn đời sống người dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Về đô thị, TP.HCM cần quy hoạch không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, hiện đại, xanh, thông minh, kết nối chặt chẽ với các vùng, hạ tầng phải đi trước một bước. Cùng với đó, TP.HCM đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu làm động lực chủ yếu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu TP.HCM chăm lo tốt hơn đời sống người dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển.

"Người dân phải được thụ hưởng môi trường sống an toàn hơn, giao thông thuận tiện hơn, nhà ở phù hợp hơn, trường học tốt hơn, bệnh viện tốt hơn, không gian văn hóa nhiều hơn, không gian xanh rộng hơn. Người lao động, công nhân, người nhập cư, người nghèo đô thị, người yếu thế phải được quan tâm bằng chính sách cụ thể, thiết thực và đến đúng đối tượng", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Ngoài ra, TP.HCM cũng phải hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm hội nhập quốc tế năng động, có bản sắc, có trách nhiệm; đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh đô thị, an ninh con người.

Cuối bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong Đảng bộ, chính quyền và người dân TP.HCM tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng lớn, hành động lớn, trách nhiệm lớn.

Theo đó, mỗi cán bộ phải tự hỏi việc mình làm hôm nay đã xứng đáng với thành phố mang tên Bác chưa; mỗi cơ quan tự hỏi cách phục vụ của mình đã làm người dân, doanh nghiệp hài lòng chưa; và mỗi địa phương, đơn vị phải tự hỏi đã khai thác tốt tiềm năng, tháo gỡ nhanh điểm nghẽn, sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển chưa.