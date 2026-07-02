Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 2.7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Trung ương MTTQ Việt Nam đến viếng, dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn, TP.HCM) nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: NGUYÊN VŨ

Tham gia đoàn còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban bí thư; ông Phạm Gia Túc, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Lê Minh Trí, Trưởng ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội...

Lãnh đạo TP.HCM tham gia đoàn có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; các nguyên lãnh đạo TP.HCM qua các thời kỳ; lão thành cách mạng, chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, các tầng lớp nhân dân...

Đoàn đại biểu của Trung ương và TP.HCM dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn ẢNH: NGUYÊN VŨ

Trong không khí trang nghiêm, trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu thành kính dâng những đóa hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn và đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất; cả cuộc đời Người đã hiến dâng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp; đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Đây là hoạt động trước thềm lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra sáng cùng ngày tại Hội trường Thống Nhất (phường Bến Thành).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh Ảnh: Nguyên Vũ

Ngày 2.7.1976, Quốc hội ra quyết nghị chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là TP.HCM. Đây là phần thưởng xứng đáng và cao quý nhất mà Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Sau 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP.HCM đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ…

Vào tối 2.7, chương trình cầu truyền hình đặc biệt cũng được tổ chức ở Hội trường Thống Nhất cùng 2 điểm cầu phụ tại khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương và Quảng trường tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu).

Từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tối nay 2.7, TP.HCM đồng loạt bắn pháo hoa nghệ thuật tại 16 điểm để người dân thưởng lãm.