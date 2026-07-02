Bí thư Trần Lưu Quang: Thành phố vinh dự mang tên Bác là lời nhắc nhở cho hiện tại, cam kết với tương lai

Sáng 2.7, tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026) với chủ đề "TP.HCM - Sáng mãi tên Người". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu diễn văn kỷ niệm, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đánh giá đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Cách đây 50 năm, Quốc hội khóa VI đã quyết nghị để thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. "Đó không chỉ là một quyết định có ý nghĩa lịch sử, mà còn là sự thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh", ông Quang nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu diễn văn kỷ niệm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ qua, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định thành phố có quyền tự hào về những kết quả đã đạt được. Nhưng hơn hết, TP.HCM luôn tâm niệm mỗi bước trưởng thành của mình đều bắt nguồn từ chỉ đạo sâu sát, sự hỗ trợ, động viên, chia sẻ kịp thời của Trung ương, các địa phương và người dân cả nước.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, TP.HCM luôn nỗ lực không ngừng tìm tòi những cách làm sáng tạo, phù hợp từ thực tiễn, góp phần cùng cả nước hoàn thiện cơ chế, chính sách và hành động để thúc đẩy sự phát triển chung.

Tỏa sáng danh hiệu TP.HCM

Người đứng đầu TP.HCM cũng nêu lại nhiều bài học quý báu trong chặng đường 50 năm như giữ vững sự đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường đi đôi với tinh thần dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong mọi hoàn cảnh, thành phố luôn đặt lợi ích và hạnh phúc của người dân lên trên hết, trước hết.

"Điều mà thành phố luôn trân trọng là trong suốt chặng đường ấy, thành phố chưa bao giờ bước đi một mình", ông Quang nói. Theo ông, mỗi thành tựu đạt được đều có sự đồng hành, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lực lượng vũ trang trong cả nước; tình cảm và sự sẻ chia luôn hướng về quê hương của bà con kiều bào ở nước ngoài, sự hợp tác của bạn bè quốc tế.

Đặc biệt nhất là sự cần cù, sáng tạo, chịu thương, chịu khó của hàng triệu người dân đóng góp cho sự phát triển thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bí thư Trần Lưu Quang nhìn nhận TP.HCM có quyền tự hào về những kết quả đã đạt được, nhưng không được phép bằng lòng với những gì đã có. Bởi lẽ, lịch sử trao cho thành phố một vinh dự lớn lao thì cũng đặt lên vai những trách nhiệm nặng nề. Vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là phần thưởng của quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở đối với hiện tại và cam kết với tương lai.

"Thành phố không chỉ mang tên Bác, mà phải thực hiện cho được khát vọng và mong muốn của Bác. Không chỉ giữ gìn danh hiệu ấy mà phải làm cho danh hiệu cao quý ấy ngày càng tỏa sáng bằng những thành tựu mới, những giá trị mới, những đóng góp mới", ông Quang nhấn mạnh.

Ca sĩ Mỹ Tâm biểu diễn tại lễ kỷ niệm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo đó, TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và nghĩa tình; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, dám hành động vì lợi ích chung; tạo môi trường thuận lợi để người dân có cuộc sống tốt hơn, doanh nghiệp có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn.

"Mỗi bước đi của TP.HCM luôn gắn liền với sự phát triển của đất nước. Vì vậy, TP.HCM sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng để đóng góp nhiều hơn vào những thành tựu chung của đất nước", ông Trần Lưu Quang khẳng định.