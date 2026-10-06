Phu nhân Tổng thống Panama ấn tượng với văn hóa các dân tộc Việt Nam

Trong không khí thân tình, hai phu nhân đã dành thời gian tìm hiểu sự đa dạng văn hóa qua các trang phục truyền thống, cũng như kỹ thuật dệt, thêu được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Hai phu nhân đã trực tiếp giao lưu với các nghệ nhân, khám phá những công đoạn chế tác thủ công đặc sắc của đồng bào Tà Ôi, Dao đỏ, Mông xanh..., như kỹ thuật nhuộm chàm và vẽ sáp ong.

Phu nhân Ngô Phương Ly và phu nhân Maricel Cohen de Mulino tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám

ẢNH: TTXVN

Nhân dịp này, phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ, thách thức lớn nhất của văn hóa truyền thống hiện nay là đưa di sản vào thực tiễn đời sống để tạo sinh kế bền vững, đặc biệt cho phụ nữ và các nhóm yếu thế.

Việc hỗ trợ các cộng đồng sản xuất thủ công, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa không chỉ giúp nâng cao thu nhập mà còn khôi phục các kỹ nghệ sắp mai một, tạo điều kiện để di sản tiếp tục được thực hành và thích ứng với đời sống đương đại.

Hai phu nhân cùng thưởng thức trà, xem trình diễn áo dài ẢNH: HỒNG NGUYỄN

Phu nhân Maricel Cohen de Mulino chia sẻ niềm vui và sự ấn tượng đặc biệt trước những nét tương đồng văn hóa giữa hai quốc gia dù cách xa nhau hàng vạn dặm.

Phu nhân Maricel Cohen de Mulino cho biết, nghệ thuật Mô-la của người bản địa Gu-na tại Panama có sự đồng điệu lớn về cách sử dụng màu sắc và hoa văn với trang phục của người Mông, Dao, Thái tại Việt Nam.

Hai phu nhân chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ nhân ẢNH: HỒNG NGUYỄN

Khép lại chương trình, phu nhân Maricel Cohen de Mulino cảm ơn phu nhân Ngô Phương Ly về sự đón tiếp nồng hậu.

Hai phu nhân cùng chia sẻ kỳ vọng trong thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa và nhân dân, qua đó làm sâu sắc hơn sự hiểu biết và thắt chặt tình hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Panama.