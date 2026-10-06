Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Panama

Cùng dự lễ đón có Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Panama Nguyễn Văn Hải...

Hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã được bồi đắp thông qua những chuyến thăm, các hiệp định hợp tác và sự đồng hành tại nhiều diễn đàn quốc tế.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống Việt Nam - Panama ngày càng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa.

Chuyến thăm sẽ tạo bước tiến ở các phương diện chính, tạo thêm động lực chính trị ở cấp cao nhất để chuyển hóa những tiềm năng và định hướng được hai bên thống nhất thành các chương trình, kế hoạch hành động với các dự án và kết quả cụ thể.

Hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, ngân hàng, viễn thông, cơ sở hạ tầng, vận tải biển, giáo dục - đào tạo, cũng như các lĩnh vực tiềm năng khác.

Các văn kiện hợp tác dự kiến được ký kết trong chuyến thăm sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và phát triển ổn định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đón Tổng thống Panama José Raúl Mulino và phu nhân ẢNH: TTXVN

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino đi dọc thảm đỏ bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: TTXVN

Lễ đón chính thức Tổng thống Panama José Raúl Mulino và phu nhân ẢNH: TUẤN MINH

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc hội đàm ẢNH: TUẤN MINH