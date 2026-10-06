Tổng thống Panama cùng phu nhân tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Dạo bước tại nơi từng là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero và phu nhân đã nghe hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử, kiến trúc của Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho xây dựng Văn Miếu thờ Khổng Tử và các vị hiền triết. Năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho lập Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn Miếu, là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero cùng phu nhân đã chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc cổ, dừng chân tại Khuê Văn Các, vườn bia Tiến sĩ, điện Đại Thành… Tổng thống José Raúl Mulino Quintero quan tâm đến những giá trị lịch sử, văn hóa, mỹ thuật của Di sản tư liệu thế giới với 82 tấm bia Tiến sĩ và đánh giá cao truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng nhân tài của dân tộc Việt Nam.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero và phu nhân nghe hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử, kiến trúc của Văn Miếu - Quốc Tử Giám

ẢNH: TUẤN MINH

Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero cùng phu nhân tại Khuê Văn Các

ẢNH: TUẤN MINH

Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero tham quan và nghe giới thiệu về 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

ẢNH: TUẤN MINH

Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero quan tâm đến những giá trị lịch sử, văn hóa, mỹ thuật của Di sản tư liệu thế giới với 82 tấm bia Tiến sĩ và đánh giá cao truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng nhân tài của dân tộc Việt Nam

ẢNH: TUẤN MINH

Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero đánh trống Sấm trong Văn Miếu

ẢNH: TUẤN MINH

Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero và phu nhân tìm hiểu về Chu Văn An, nhà giáo tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam, từng giữ chức Tư nghiệp Quốc Tử Giám. Ông được biết đến là người thầy mẫu mực, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và được hậu thế tôn kính.

ẢNH: TUẤN MINH

Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero và phu nhân đã dừng chân khá lâu để chiêm ngưỡng và tìm hiểu về bức tranh gỗ Vinh quy bái tổ tái hiện sinh động hành trình khoa bảng, từ thuở nhỏ học với thầy đồ, đến lúc lều chõng đi thi Hương rồi trẩy kinh thi Hội, thi Đình, ghi danh bảng vàng và được vua ban Ân Tứ trở về làng trong lễ vinh quy.

ẢNH: TUẤN MINH