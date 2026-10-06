Tổng thống Panama cùng phu nhân tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám

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Sáng 6.10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero cùng phu nhân Maricel Cohen De Mulino đã tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám - di tích biểu tượng cho truyền thống hiếu học của người dân Việt Nam.
Dạo bước tại nơi từng là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero và phu nhân đã nghe hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử, kiến trúc của Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho xây dựng Văn Miếu thờ Khổng Tử và các vị hiền triết. Năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho lập Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn Miếu, là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.
Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero cùng phu nhân đã chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc cổ, dừng chân tại Khuê Văn Các, vườn bia Tiến sĩ, điện Đại Thành… Tổng thống José Raúl Mulino Quintero quan tâm đến những giá trị lịch sử, văn hóa, mỹ thuật của Di sản tư liệu thế giới với 82 tấm bia Tiến sĩ và đánh giá cao truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng nhân tài của dân tộc Việt Nam.
Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero ghi sổ lưu niệm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
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