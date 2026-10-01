Tổng thống Panama và phu nhân sắp thăm Việt Nam

Ngày 1.10, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống Panama José Raúl Mulino và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 - 8.10.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino và phu nhân ẢNH: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG PANAMA

Tại họp báo thường kỳ chiều nay 1.10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Panama sẽ có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hội kiến với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và có các hoạt động quan trọng khác tại Việt Nam.

Ngày 28.8.1975, Việt Nam và Panama chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra chặng đường hợp tác đầy ý nghĩa giữa hai quốc gia cách xa nhau về địa lý nhưng gần gũi về tình cảm, cùng chia sẻ khát vọng hòa bình, độc lập và phát triển bền vững.

Nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã được bồi đắp qua những chuyến thăm, các hiệp định hợp tác và sự đồng hành tại nhiều diễn đàn quốc tế. Thời gian qua, quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực thông qua trao đổi đoàn, các cuộc gặp và tiếp xúc của các cấp, trong đó có cấp cao.

Kim ngạch thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng ổn định. Những mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Panama và từ Panama sang Việt Nam đều có tính bổ trợ cho nhau.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, hai nước sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, viễn thông, cơ sở hạ tầng, vận tải biển, hàng không, hậu cần cảng biển, ngân hàng, giáo dục và đào tạo.