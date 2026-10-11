Khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến của thanh niên

Chương trình diễn ra tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội), với sự tham dự của ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Anh Nguyễn Kim Quy trao ngọn đuốc truyền thống cho thanh niên tiêu biểu tại Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” ẢNH: TUẤN MINH

Lan tỏa tinh thần yêu nước

Mở đầu chương trình là Lễ chào cờ trang nghiêm với nghi thức hát Quốc ca, Hội ca và khẩu hiệu "Vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh, thanh niên tiến!". Trong không gian giàu giá trị lịch sử, văn hóa của thủ đô, nghi thức chào cờ khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến của thanh niên Việt Nam.

Các bạn trẻ thực hiện nghi thức rước đuốc truyền thống ẢNH: TUẤN MINH

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức rước và trao ngọn lửa thiêng của Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026. Từ Cà Mau, nơi cực Nam thiêng liêng của đất nước, ngọn lửa được các đại biểu thanh niên tiếp nối, mang theo tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng của tuổi trẻ về với thủ đô Hà Nội.

Tại tượng đài vua Lý Thái Tổ bên hồ Hoàn Kiếm, 70 thanh niên tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam từ mọi miền Tổ quốc thực hiện nghi thức lấy lửa thiêng, tiếp tục hành trình lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến. Ngọn lửa đã được anh Đào Đức Việt, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên TP.Hà Nội, đón nhận và trao qua anh Nguyễn Kim Quy để trao cho đại diện thanh niên tiêu biểu cả nước.

Không chỉ là nghi thức mang ý nghĩa biểu tượng, việc trao truyền ngọn lửa còn thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ, giữa truyền thống lịch sử và khát vọng của tuổi trẻ hôm nay. Từ đó, mỗi hội viên, thanh niên được nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ những giá trị cha ông để lại, đồng thời chủ động đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Ông Phạm Tất Thắng và anh Nguyễn Kim Quy trao bằng khen cho 15 Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh, TP có thành tích xuất sắc trong triển khai Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Phát biểu tại chương trình tổng kết, anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, nhấn mạnh Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 mang chủ đề "Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam", được tổ chức qua 7 chặng, tượng trưng cho 7 thập niên xây dựng và phát triển của tổ chức Hội.

Theo anh Lê Hải Long, hành trình không chỉ đi qua những địa danh trên bản đồ Tổ quốc mà còn kết nối chiều dài lịch sử, chiều sâu văn hóa và ký ức dân tộc. Từ Nghệ An, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến Huế, Tuyên Quang, Điện Biên; từ Khánh Hòa, Trường Sa đến TP.HCM, Cà Mau, hành trình còn mở rộng tới nước bạn Lào trước khi hội tụ tại Hà Nội trong chặng 7 và lễ tổng kết.

Hành trình ghi dấu ấn với hàng chục ngàn công trình, phần việc

Anh Lê Hải Long cho biết, thông qua các chặng, tổ chức Hội đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng; chăm lo, đồng hành với nhân dân và thanh thiếu nhi tại những địa bàn khó khăn; tri ân nhân chứng lịch sử và lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích trong giới trẻ. Hành trình ghi dấu ấn với hàng chục ngàn công trình, phần việc, thu hút hàng chục triệu lượt hội viên, thanh niên tham gia và đạt hơn 1,3 tỉ lượt tiếp cận trên không gian số.

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" thôi thúc mạnh mẽ tinh thần yêu nước của thanh niên ẢNH: TUẤN MINH

Anh Lê Hải Long cho rằng những kết quả này cho thấy tình yêu Tổ quốc không chỉ được thể hiện qua niềm tự hào hay những khẩu hiệu mà cần được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực, từ việc chung tay giải quyết những vấn đề của cộng đồng đến tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và lập nghiệp.

"Thông qua hành trình này, mỗi bạn trẻ đã thêm một lần nữa cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng "Tổ quốc"; thêm tự hào về truyền thống 70 năm của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; từ đó nuôi dưỡng trong mình bản lĩnh, khát vọng và tinh thần trách nhiệm để vững vàng bước vào chặng đường phía trước, chủ động đón nhận những cơ hội và vượt qua thử thách của thời đại mới", anh Lê Hải Long nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên cả nước tiếp tục thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp phần tạo nên đợt sinh hoạt truyền thống sâu rộng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.

Tại chương trình, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội, trong đó có Báo Thanh Niên; đồng thời biểu dương 15 Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh, TP có thành tích xuất sắc trong triển khai Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026.

Khép lại chương trình, các đại biểu, hội viên, thanh niên cùng hòa giọng trong ca khúc Tôi yêu Tổ quốc tôi, lan tỏa niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.

Tham dự lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại một địa danh nổi tiếng của thủ đô, Hà Thị Liên, sinh viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân, đã không giấu được sự xúc động và niềm tự hào sâu sắc. Đứng dưới bóng cờ Tổ quốc trong không khí vô cùng thiêng liêng và long trọng, cảm xúc trào dâng lớn nhất trong Liên chính là niềm vinh dự to lớn khi được khoác lên mình màu áo của thanh niên Việt Nam.

Sự kiện hào hùng ấy không chỉ mang lại niềm vui sướng mà còn chạm đến ý thức sâu xa về vai trò của thế hệ trẻ. Liên chia sẻ, khoảnh khắc ấy đã trở thành một động lực mạnh mẽ, thôi thúc cô nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với công cuộc xây dựng đất nước. Từ cảm xúc thiêng liêng ấy, cô nữ sinh tự nhủ phải biến tình yêu Tổ quốc thành hành động thiết thực ngay trong hiện tại, đó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong học tập. Liên chia sẻ mong muốn sau này khi ra trường, bằng chính những kiến thức chuyên môn về du lịch đã được trau dồi, cô có thể đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp phát triển, đưa hình ảnh đất nước vươn xa hơn.