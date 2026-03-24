70 năm phụng sự Tổ quốc của những 'chiến sĩ áo trắng'

Ngọn cờ đầu trong mọi giai đoạn lịch sử

Mùa thu năm 1956, cùng với sự ra đời của Đảng bộ trường, một tổ chức của tuổi trẻ y dược được thành lập - Đoàn Thanh niên Cứu quốc Trường ĐH Y Dược khoa với người bí thư đầu tiên Nguyễn Trung Chính. Sau này, tổ chức ấy là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Y Hà Nội. Từ đó đến nay, Đoàn trường đã có tổng cộng 17 bí thư; hiện TS-BS Phạm Quang Lộc là Bí thư Đoàn trường.

Đoàn Thanh niên Trường ĐH Y Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động tạo môi trường cho đoàn viên phát triển toàn diện ẢNH: CTV

Trong hành trình 70 năm qua, Đoàn Thanh niên Trường ĐH Y Hà Nội đã triển khai nhiều phong trào lớn, góp phần không nhỏ trong công cuộc bảo vệ và dựng xây nhà trường, phụng sự Tổ quốc. Điển hình, giai đoạn 1964 -1979, khi phong trào "Ba sẵn sàng" được phát động, hàng nghìn sinh viên, bác sĩ trẻ nhà trường đã lên đường chi viện cho cách mạng. Những chiến trường đỏ lửa như Thành cổ Quảng Trị, Lam Sơn, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, mặt trận Tây Nam, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc… luôn có mặt các chiến sĩ áo trắng của Trường ĐH Y Hà Nội. Nhiều người đã anh dũng hy sinh, để lại những câu chuyện hào hùng như bác sĩ Đặng Thùy Trâm (niên khóa 1961 - 1966).

Trường ĐH Y Hà Nội cũng là cái nôi cho phong trào học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên, thanh niên toàn quốc, trong đó Đoàn Thanh niên đóng vai trò đầu tàu thúc đẩy. Tháng 10.1982, "Hội nghị khoa học và sáng tạo tuổi trẻ các trường ĐH y dược toàn quốc" lần thứ nhất được Đoàn Thanh niên Trường ĐH Y Hà Nội tổ chức. Hội nghị vinh dự được Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lúc đó là Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, đến dự và chỉ đạo. Đến nay, hội nghị đã trở thành truyền thống của các trường đại học y dược toàn quốc, được duy trì đều đặn 2 năm/lần, luân phiên qua các trường khác nhau.

Đoàn viên, thanh niên Trường ĐH Hà Nội lên đường chống dịch Covid-19 ẢNH: CTV

Đoàn trường còn là ngọn cờ đầu trong phong trào thanh niên tình nguyện. Năm 1971, lũ lụt lớn chưa từng có ở miền Bắc, gây tổn thất to lớn, cán bộ, đoàn viên thanh niên nhà trường lên đường hỗ trợ chống lụt, vệ sinh môi trường tại tỉnh Bắc Ninh. Trong những năm lũ lụt xảy ra tại Sơn La, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam gây thiệt hại nghiêm trọng, Đoàn trường phối hợp cùng T.Ư Đoàn tổ chức các chuyến tình nguyện khắc phục hậu quả môi trường, phát nhu yếu phẩm, khám bệnh và phát thuốc cho người dân địa phương.

Bên cạnh đó, từ những năm 1990, Đoàn trường tổ chức phong trào tình nguyện thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân ở các khu vực ngoại thành Hà Nội. Cũng bắt nguồn từ đây, phong trào tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng của thanh niên cả nước nói chung và Đoàn trường nói riêng được phát triển mạnh mẽ, đến nhiều địa phương vùng sâu vùng xa.

Dấu ấn trong đại dịch Covid-19

Trong đại dịch Covid-19, thanh niên của trường đã có nhiều đợt xung phong hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Đoàn trường kêu gọi đoàn viên, sinh viên, tổ chức nhiều đợt đưa sinh viên trường vào tâm dịch làm công tác truy vết, lấy mẫu hỗ trợ, tiêm phòng và hậu cần.

Tại các điểm nóng của tâm dịch đều có mặt các sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội. Hàng trăm đoàn viên là các cán bộ trẻ, y bác sĩ, sinh viên tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội; các tâm dịch của tỉnh Bắc Ninh, Bình Dương (cũ) và tại các bệnh viện dã chiến của TP.HCM.

Cũng trong mùa dịch ấy, hơn 500 cán bộ, sinh viên của Trường ĐH Y Hà Nội được cử về các địa phương của Hà Nội để tham gia phòng, chống dịch và mùa hè năm 2021 được gọi là chiến dịch Mùa hè xanh lớn nhất lịch sử của Đoàn trường.

Các phong trào khác như "Hiến máu nhân đạo", "Vì một dân tộc khỏe mạnh và phát triển" (khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng sâu vùng xa), "Y học cộng đồng" (giảng dạy kỹ năng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, tình nguyện tết, bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho đoàn viên thanh niên, thúc đẩy văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao)… vẫn luôn được Đoàn trường triển khai mạnh mẽ và hiệu quả. Với những thành tựu đó, Đoàn trường luôn được ghi nhận, đánh giá cao và nhận được nhiều khen thưởng từ T.Ư Đoàn, Thành đoàn Hà Nội, chính quyền các cấp.

Hôm nay (24.3), diễn ra lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập Đoàn Thanh niên Trường ĐH Y Hà Nội. Chương trình gồm nhiều hoạt động ý nghĩa như: chiếu phóng sự kỷ niệm 70 năm Đoàn trường, ra mắt Kỷ yếu 70 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Y Hà Nội (1956 - 2026), khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc. Đây là dịp để tri ân các thế hệ cán bộ Đoàn Thanh niên của trường, nhắc lại truyền thống cao đẹp để các thế hệ đoàn viên kế tiếp noi theo và phát huy.



