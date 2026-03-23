Nơi nào cần sự dấn thân, hy sinh đều có sự hiện diện của người trẻ

Tại lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Thành đoàn TP.HCM tổ chức tối 22.3, những sáng kiến, mô hình và giải pháp được trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn không chỉ là những câu chuyện đầy cảm hứng, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần sáng tạo, bản lĩnh và khát vọng cống hiến không ngừng của người trẻ thành phố mang tên Bác.

Đến tham dự lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

9 giải pháp, sáng kiến được trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2026 ẢNH: NỮ VƯƠNG

Bản đồ số giúp đẩy lùi tội phạm

Trong những sáng kiến, mô hình và giải pháp được trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm nay, nổi bật là giải pháp "Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên Công an TP.HCM trong ứng dụng chuyển đổi số phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn".

Trước nguy cơ, thách thức ngày càng gia tăng và yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự đòi hỏi cần có những giải pháp để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Phát huy sự sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM đã thực hiện công trình "Ứng dụng bản đồ số tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP.HCM phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự thuộc Công an TP.HCM (Tổ công tác 363)".

Theo đó, Ban Thanh niên Công an thành phố phối hợp với Phòng Tham mưu Ban Giám đốc Công an thành phố duyệt chủ trương triển khai ứng dụng bản đồ số cho Tổ công tác 363. Tham mưu vận hành, khai thác hiệu quả hệ thống bản đồ số, các thiết bị di động (có gắn thiết bị định vị, kết nối với bản đồ số tại trung tâm) và phương tiện thông tin liên lạc để thông tin, liên lạc và theo dõi, điều phối lực lượng…

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, cho biết lãnh đạo thành phố luôn đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ hôm nay ẢNH: NỮ VƯƠNG

Từ tháng 1 - 10.2023 thông qua tuần tra, kiểm soát kết hợp tra cứu trên hệ thống bản đồ số đã phát hiện hơn 30.000 đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật; tiến hành xử lý hơn 4.000 đối tượng: vi phạm luật giao thông; tàng trữ vũ khí; cho vay nặng lãi; tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy… cùng hàng loạt các đối tượng liên quan tội phạm đường phố, vi phạm trật tự công cộng. Đặc biệt đã kịp thời phát hiện, bắt 2 đối tượng truy nã. Từ tháng 11.2023 - 12.2025 đã phát hiện, xử lý hơn 21.000 vụ án, vụ việc với hơn 25.000 đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật…

Ngoài ra các giải pháp "Nâng cao sức khỏe tâm thần "Tôi vui khỏe - Tôi hạnh phúc" - Cải thiện, nâng cao chỉ số hạnh phúc và phát triển thanh niên"; sáng kiến "Xây dựng các công trình "Đường cờ Tổ quốc" gắn với các hoạt động an sinh xã hội tại địa bàn ngoại thành"; sáng kiến "Lễ hội Thanh niên - Youth Fest"; Hành trình sinh viên UEH hành động vì mục tiêu phát triển bền vững và lan tỏa mô hình đại học xanh… cũng đã khẳng định được tinh thần sáng tạo, cống hiến của thanh niên TP.HCM.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong khẳng định Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm nay đã vinh danh những mô hình, chạm đến những vấn đề mà thành phố quan tâm.

"Tôi kỳ vọng các tập thể được trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm nay sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê, không ngừng cải tiến, đổi mới mô hình để những sáng kiến tiếp tục có sức sống lâu dài, để tinh thần Hồ Hảo Hớn luôn sống mãi trong mỗi nhịp đập của tuổi trẻ thành phố, đóng góp thực chất hơn nữa vào phong trào thanh thiếu nhi và sự phát triển của thành phố", Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM kỳ vọng.

Đặt trọn niềm tin vào thế hệ thanh niên hôm nay

Trong không khí đầy tự hào của lễ kỷ niệm, anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, cho biết 95 năm qua, lớp lớp thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên TP.HCM nói riêng đã dấn thân, quyết hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân để đổi lấy nền độc lập, hòa bình và thống nhất. Sự cống hiến hy sinh của các thế hệ thanh niên đã khẳng định lý tưởng cao đẹp của người trẻ trong công cuộc dựng nước và giữ nước, đồng thời hun đúc một lịch sử hào hùng, truyền cảm hứng cho thanh niên hôm nay tiếp tục con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xung kích vì sự nghiệp phát triển của đất nước.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, trao Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho các cá nhân ẢNH: NỮ VƯƠNG

Thủ lĩnh thanh niên TP.HCM xúc động gửi gắm: "Tôi tin tưởng rằng hình ảnh người thanh niên thành phố với khát vọng cống hiến sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ... Các cán bộ Đoàn và đoàn viên của thành phố, chúng ta hãy cùng hứa với nhau và thực hành thật tốt việc gắn bó máu thịt với nhân dân, với thanh niên, để Đoàn thật sự là người bạn tin cậy của thanh niên, khi đó dù bất kỳ tình huống nào chúng ta cũng sẽ được tiếp thêm sức sống mãnh liệt để thực hiện nhiệm vụ".

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, ông Lê Quốc Phong cho biết trong chặng đường vẻ vang 95 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thanh niên thành phố đã có những đóng góp xứng đáng, trực tiếp làm nên những dấu ấn đáng trân trọng, không chỉ trong lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam mà còn trong lịch sử hình thành, phát triển của Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM, trong từng giai đoạn cách mạng của Đảng bộ thành phố.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM tự hào khẳng định rằng trên công trường, nông trường; trên giảng đường; ngoài ruộng vườn, biển đảo; trong nhà máy, phòng thí nghiệm; trên các đấu trường thi đấu, ở những nơi khó khăn nhất cần tinh thần tình nguyện, sự dấn thân, hy sinh, thanh niên TP.HCM đều nhanh chóng hiện diện, tham gia và để lại nhiều kết quả đáng trân trọng.

"Trong kỷ nguyên mới của đất nước, trong một không gian phát triển mới của TP.HCM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn đặt trọn niềm tin vào thế hệ thanh niên hôm nay, các bạn sẽ viết tiếp trang sử 95 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của TP.HCM bằng sự kiên định trong lý tưởng, vững vàng trong bản lĩnh...", ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM kỳ vọng thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà phải là chủ thể trực tiếp xây dựng thành phố thông minh, hiện đại, văn minh… Sức trẻ và tri thức khoa học phải được chuyển hóa thành những giải pháp đột phá. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng các bạn sẽ tiếp tục xung kích vào những việc khó, góp sức trẻ hành động thiết thực để tham gia giải quyết những vấn đề mà người dân thành phố quan tâm: ngập nước, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông… Bên cạnh đó, Đoàn phải là nơi rèn luyện nên những người công dân trẻ luôn đặt lợi ích của đất nước, cộng đồng lên trên hết, xứng đáng là đội dự bị tin cậy, cung cấp nguồn cán bộ tốt cho thành phố…