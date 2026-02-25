Tiếp tục phân tích sâu sắc hơn nội hàm của 'kỷ nguyên mới'

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của các thế hệ nhà khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN trong suốt hơn 7 thập niên qua. Thủ tướng khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến quý báu của các chuyên gia, nhà khoa học trong cuộc với tinh thần cầu thị cao nhất, suy nghĩ thấu đáo nhất và hành động quyết liệt nhất.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: TTXVN

Thủ tướng khẳng định khoa học xã hội không chỉ là lĩnh vực nghiên cứu học thuật quan trọng, mà còn là nền tảng tư duy, kim chỉ nam cho hoạch định đường lối, chính sách phát triển mọi mặt của đất nước. Từ trước đến nay, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng, xác định khoa học xã hội và nhân văn có mối quan hệ gắn bó hữu cơ, là một thực thể không thể tách rời; là trụ cột quan trọng của nền khoa học nước nhà, giữ vai trò đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phân tích yêu cầu về phát triển khoa học xã hội trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng nhấn mạnh thời gian tới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cần phát triển đột phá, khẳng định vai trò cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước về khoa học xã hội và nhân văn với phương châm 24 chữ: "Lý luận phát triển - Bản sắc giữ gìn - Truyền thống phát huy - Tinh hoa hấp thụ - Phản biện sắc sảo - Kiến tạo tương lai". Viện phải tập trung cao độ triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, phân công "6 rõ" và bảo đảm nguồn lực thực hiện; nâng cao chất lượng nghiên cứu cơ bản gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Viện tập trung nghiên cứu tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận, con đường và mô hình phát triển xã hội chủ nghĩa; nghiên cứu, phân tích sâu sắc hơn về nội hàm của "kỷ nguyên mới", "kỷ nguyên vươn mình của đất nước"; nghiên cứu các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại trong tổng thể; giải pháp kết hợp, phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi cơ cấu; luôn đặt con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực phát triển, phát huy tối đa nguồn lực con người…

Cho biết Chính phủ, các bộ ngành sẽ rà soát cơ chế, chính sách, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao hơn nữa về hoạt động, khai thác nguồn lực và phát triển đội ngũ nhân lực, Thủ tướng nhất trí xem xét giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Viện theo thẩm quyền và đề xuất cấp có thẩm quyền nếu vượt thẩm quyền.

Thủ tướng giao các bộ, cơ quan hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội phát triển. Thủ tướng tin tưởng với sứ mệnh "tham mưu chiến lược" cho Đảng, Nhà nước, truyền thống đoàn kết, sức sáng tạo vô hạn và bản lĩnh học thuật ưu tú, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, xứng đáng là niềm tự hào của nền khoa học nước nhà.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện, chủ trì phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2020 - 2025; xây dựng Chiến lược giai đoạn 2026-2030. Tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã gặp mặt đại diện các nhà khoa học tiêu biểu lĩnh vực y tế và giám đốc các bệnh viện trung ương nhân dịp 71 năm Ngày Thầy thuốc VN (27.2).