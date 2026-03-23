Kỳ vọng thế hệ trẻ đóng góp thực chất vào quyết sách quốc gia

Theo bà, đại biểu trẻ muốn đáp ứng kỳ vọng của cử tri không chỉ cần nhiệt huyết mà phải làm việc bằng tinh thần kỷ luật, chuẩn bị kỹ lưỡng từng nội dung phát biểu, dựa trên dữ liệu và thực tiễn, để đóng góp thực chất vào các quyết sách quốc gia.

Theo bà, đại biểu Quốc hội trẻ, lần đầu tham gia Quốc hội sẽ có những khó khăn, thách thức nào?

Lần đầu tham gia Quốc hội Việt Nam khóa XV, tôi đối diện áp lực lớn về kiến thức, trách nhiệm và thời gian. Vì đại biểu phải nắm vững toàn diện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Quốc hội về lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời có chiều sâu chuyên môn để đóng góp thực chất. Thách thức tiếp theo là kỹ năng nghiên cứu chính sách, tiếp nhận, chọn lọc các kiến nghị, phản biện và bản lĩnh nghị trường, trong thời lượng phát biểu rất hạn chế (5 đến 7 phút/phát biểu) nhưng nội dung phải thực tế, có lập luận và chứng minh.

bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM (khóa XV) ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó là bài toán phân bổ thời gian hài hòa giữa gia đình, công tác chuyên môn, hoạt động tiếp xúc cử tri và tham gia có chất lượng, hiệu quả các kỳ họp, hoạt động của Quốc hội. Đại biểu Quốc hội đi giám sát các cơ quan, đơn vị địa phương, mình phải nắm vững pháp luật, hệ thống hóa kiến thức, pháp luật để giám sát có chất lượng, kiến nghị đúng trọng tâm.

Đối với đại biểu Quốc hội trẻ để xứng đáng với niềm tin cử tri trao cho, phải bằng bằng hiệu quả công việc, không chỉ bằng nhiệt huyết, cử tri luôn theo dõi sát hoạt động của đại biểu Quốc hội vì hoạt động của Quốc hội ngày càng công khai, trực tuyến và truyền thông đa phương tiện. Quốc hội đại diện cho cử tri, Nhân dân cả nước để thực hiện các nhiệm vụ theo Hiến pháp và pháp luật nên các cơ cấu, thành phần đa dạng, có cả các cơ quan trung ương, địa phương, phụ nữ, trẻ, dân tộc, tôn giáo... nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng để bàn và quyết định các vấn đề quan trọng nhất của đất nước từ công tác nhân sự của Bộ máy Nhà nước ở Trung ương, lĩnh vực kinh tế, tài chính, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... Tham gia Quốc hội hội là thách thức nhưng cũng là cơ hội quý báu để những người trẻ học hỏi, dấn thân và trưởng thành hơn một cách toàn diện.

Theo bà, làm cách nào để vượt qua những khó khăn, thách thức đó?

Mỗi đại biểu sẽ có cách thức và phương pháp khác nhau. Bản thân tôi lựa chọn cách tiếp cận từng bước, kỷ luật và cầu thị: đọc kỹ tài liệu được gửi và tự tìm tài liệu có liên quan, học hỏi đại biểu Quốc hội đi trước và chuyên gia, nhà quản lý trực tiếp lĩnh vực cần tìm hiểu, bám sát thực tiễn, lắng nghe, thấu cảm với từng kiến nghị cử tri và không ngừng tự rèn luyện, hoàn thiện mình mỗi ngày. Mỗi vấn đề phát biểu ra nghị trường đều cần chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có kho sửa lại đến 10 lần cho 1 bài phát biểu, và phải có dữ liệu, có lắng nghe đa chiều và kiến nghị giải pháp cụ thể.

Là đại biểu Quốc hội, tôi luôn xác định đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân là kim chỉ nam cho hoạt động. Quan trọng nhất là giữ lời hứa, trách nhiệm trước cử tri– bởi uy tín của đại biểu được xây dựng từ từng việc làm cụ thể và báo cáo kết quả cho cử tri.

Những lĩnh vực xã hội và người trẻ đang quan tâm, kỳ vọng vào đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội trẻ?

Người trẻ đặc biệt quan tâm đến chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, việc làm, chất lượng cuộc sống ngày càng cao, giáo dục hiện đại, môi trường bền vững và cơ hội hội nhập toàn cầu.... Cử tri trẻ kỳ vọng đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội trẻ tinh thần năng động, làm việc sáng tạo, mang tiếng nói gần gũi, thấu hiểu đời sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân vào Nghị trường và được cụ thể hóa thành các quyết sách khả thi, hiệu quả trong thực tiễn, thúc đẩy môi trường phát triển dân chủ, công bằng, văn minh.

Những đổi mới của Quốc hội khóa XV mà bà nhớ nhất?

Tôi ấn tượng với tinh thần đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của Quốc hội Việt Nam khóa XV: đổi mới sâu sắc về công tác dân nguyện, có báo cáo hàng tháng và thảo luận trực tiếp việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; đổi mới tư duy trong xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật, ban hành nhiều cơ chế đột phá, đặc biệt trên các lĩnh vực mới, tháo gỡ các nguồn lực cho đất nước phát triển; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Quốc hội.

Quốc hội đã kịp thời ban hành nhiều chính sách quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội sau đại dịch, đồng thời thể hiện rõ tinh thần đồng hành cùng Chính phủ nhưng vẫn giữ vững vai trò giám sát tối cao hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Kỳ vọng, niềm tin gửi đến Quốc hội khóa XVI sẽ có những đột phá ra sao?

Tôi kỳ vọng Quốc hội khóa XVI tiếp tục phát huy cách làm hiệu quả, thành tưu của Quốc hội trong 80 năm qua, tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp, nâng cao tính dự báo, phân tích và khả năng thích ứng trước những biến động nhanh của thế giới để quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trong kỷ nguyên mới; kỳ vọng Xây dựng Quốc hội điện tử, đổi mới các hoạt động dân nguyện theo hướng kết hợp trực tiếp và trực tuyến; công khai việc tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị cử tri, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong thực thi chính sách. Hoạt động giám sát của Quốc hội sẽ đi sâu vào các văn bản quy phạm pháp luật dưới Luật, cách thức triển khai, thực hiện, đảm bảo tính hệ thống đồng bộ của pháp luật và hiệu quả thực thi, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.



