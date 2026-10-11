Triển lãm mang đến không gian trải nghiệm sinh động

Triển lãm là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, góp phần tái hiện những dấu mốc tiêu biểu trong quá trình hình thành, phát triển của tổ chức Hội; qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước.

Không chỉ giới thiệu những dấu ấn lịch sử, triển lãm còn mang đến không gian trải nghiệm sinh động với các hình ảnh, mô hình, sản phẩm khởi nghiệp, sáng tạo và sản phẩm văn hóa đặc trưng của thanh niên đến từ các tỉnh, thành trên cả nước. Những sản phẩm được trưng bày phản ánh tinh thần năng động, khả năng sáng tạo và nỗ lực đưa các ý tưởng vào thực tiễn của người trẻ trên nhiều lĩnh vực.

Triển lãm tạo cơ hội để đoàn viên, hội viên, thanh niên, người dân và du khách tìm hiểu về chặng đường phát triển của Hội ẢNH: XUÂN TÙNG

Với cách tiếp cận kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, triển lãm tạo cơ hội để đoàn viên, hội viên, thanh niên, người dân và du khách tìm hiểu về chặng đường phát triển của Hội, đồng thời khám phá những thành quả, sáng kiến và nét văn hóa đặc sắc của thanh niên Việt Nam. Việc tổ chức tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm cũng góp phần đưa hoạt động kỷ niệm đến gần hơn với công chúng, tạo điều kiện để người dân và du khách trực tiếp tham quan, giao lưu.

Thông qua triển lãm, ban tổ chức mong muốn tiếp tục lan tỏa giá trị truyền thống 70 năm của Hội, củng cố niềm tin và khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong mỗi thanh niên. Từ những dấu ấn của các thế hệ đi trước đến những ý tưởng sáng tạo hôm nay, triển lãm gửi gắm thông điệp về sự kế thừa và tiếp nối, khuyến khích người trẻ phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần tiên phong, góp sức xây dựng đất nước trong giai đoạn mới.

Triển lãm "70 năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng" không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua mà còn mở ra không gian kết nối các thế hệ thanh niên, khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức trẻ. Qua đó, khát vọng cống hiến tiếp tục được nuôi dưỡng, trở thành động lực để thanh niên Việt Nam tự tin sáng tạo, dấn thân và đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Phía ngoài không gian trưng bày, các đại biểu, người dân thủ đô và du khách nước ngoài thực hiện các tiết mục văn nghệ trên nền nhạc của đồng bào dân tộc Mông (Tuyên Quang) khiến không khí trở nên rất sôi động. Là người giới thiệu những tiết mục này, anh Sùng Mạnh Hùng (gương Thanh niên tiêu biểu được Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh và Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm nay) cho biết bản thân rất xúc động khi có cơ hội giao lưu, chia sẻ văn hóa truyền thống của quê hương Đồng Văn đến với người dân thủ đô.

"Đây là dịp chúng tôi được giới thiệu những âm hưởng rộn ràng của tiếng khèn, tiếng sáo cùng những điệu múa cổ truyền độc đáo của đồng bào dân tộc Mông tới đông đảo du khách trong nước lẫn bạn bè quốc tế tại thủ đô Hà Nội", anh Hùng nói.

Cùng ngày, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng diễn ra lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao do Bộ VH-TT-DL và T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức với thông điệp: "Toàn dân tập luyện thể dục thể thao - Vì một Việt Nam khỏe mạnh".