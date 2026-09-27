Những sứ giả nhỏ tiếp nối tình hữu nghị Việt - Trung

Từ ngày 18 - 24.9, đoàn đại biểu gồm 14 thiếu niên Việt Nam đã tham gia "Hành trình đỏ" tại TP.Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đoàn do anh Vũ Minh Thảo, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, làm trưởng đoàn, đã mang đến hình ảnh một thế hệ trẻ Việt Nam năng động, cởi mở, thân thiện và giàu bản sắc.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại bảo tàng ở Vân Nam (Trung Quốc) ẢNH: VŨ THƠ

Trong hành trình tại Vân Nam, đoàn đã tham quan nhiều địa danh giàu giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học.

Ấn tượng đặc biệt trong hành trình không chỉ đến từ những địa danh, công trình văn hóa hay những câu chuyện lịch sử được tìm hiểu, mà còn từ cách các đại biểu thiếu niên Việt Nam chủ động kết nối với người dân nước bạn. Đi đến đâu, các em cũng chủ động chào hỏi, làm quen, trò chuyện và tham gia các hoạt động cùng người dân Trung Quốc.

Sự năng động của các đại biểu còn tạo nên một nét rất riêng cho hành trình. Ở bất kỳ không gian công cộng nào, chỉ cần có âm nhạc, những thiếu niên Việt Nam lại nhanh chóng biến nơi đó thành một "sàn diễn" đầy ngẫu hứng. Người hát, người nhảy, người cổ vũ, tiếng cười vang lên khiến những người xung quanh cảm thấy rất vui vẻ, thân thiện.

Là một học sinh dân tộc Tày, Trần Tuấn Cường (học sinh lớp 9B Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS - THPT Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang) mang đến hành trình không chỉ sự tự tin, năng động mà còn cả niềm tự hào về văn hóa dân tộc mình. Tại đêm giao lưu kết thúc hành trình, Cường thể hiện một điệu nhảy mang đậm màu sắc dân tộc.

Cường chia sẻ, chuyến đi không chỉ giúp em giao lưu, kết bạn mà còn là một bài học thực tiễn quý giá. Việc tìm hiểu lịch sử, văn hóa và những câu chuyện của nước bạn giúp em trưởng thành hơn, đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm phải nỗ lực học tập để góp phần xây dựng đất nước. Em cũng mong muốn các bạn trẻ luôn trân trọng, gìn giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa, bản sắc truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Các đại biểu của Hà Nội như Phan Bảo Ngọc (lớp 8GN, Trường THCS - THPT Newton), Hoàng Trung Hải (lớp 8A11, Trường THCS Hoàng Liệt) và Nguyễn Ngọc Phong Thu (lớp 9A4, Trường THCS Ngọc Thụy) cũng để lại ấn tượng cho chương trình khi mang đến những tiết mục biểu diễn đầy tài năng. Trong suốt hành trình, mỗi khi có dịp, Ngọc, Hải cùng các bạn lại cất cao tiếng hát với những ca khúc thể hiện niềm tự hào về Việt Nam. Còn Thu thì biểu diễn tiết mục võ Vovinam vô cùng ấn tượng trong đêm tổng kết chương trình.

Một dấu ấn đáng nhớ của hành trình là sự trưởng thành của nhiều học sinh. Khi chưa tham gia hành trình, các em còn có phần nhút nhát và không tự tin khi giao tiếp, nhất là với người nước ngoài. Nhưng sau những ngày cùng các bạn trải nghiệm tại Vân Nam, các em trở nên cởi mở và tự tin hơn. Nguyễn Bảo Trân (lớp 8A, Trường THCS Lê Quý Đôn, tỉnh Tuyên Quang) cho biết đây cũng là lần đầu tiên em xa gia đình. Chuyến đi giúp em tự lập, tự tin và trưởng thành hơn. Những trải nghiệm về lịch sử, khoa học và văn hóa khiến em có thêm nhiều suy nghĩ về cuộc sống và tương lai.

Đặc biệt, "Hành trình đỏ" là một "trường học thực tế", giúp các em thiếu nhi Việt Nam mở rộng kiến thức về địa lý, văn hóa, đời sống nước bạn, đồng thời hiểu sâu sắc hơn về tình hữu nghị truyền thống Việt - Trung. Chia sẻ về ý nghĩa của hành trình, Phan Bảo Ngọc cho biết ấn tượng của em là vẻ đẹp của khu phố cổ với lối kiến trúc đặc biệt cùng những câu chuyện văn hóa được tìm hiểu trong hành trình. Em mong muốn có thêm cơ hội khám phá sâu rộng về đất nước, con người và nền văn hóa của quốc gia láng giềng.