Ứng dụng bản đồ Trung Quốc hiển thị cả thời gian đèn giao thông còn lại

Trong khi cuộc tranh luận về ứng dụng dẫn đường nào tốt nhất giữa Apple Maps, Google Maps và Waze vẫn đang diễn ra sôi nổi, một ứng dụng bản đồ từ Trung Quốc đang khiến nhiều người bất ngờ. Với tên gọi AMap, ứng dụng này đang nhanh chóng thu hút sự chú ý với những tính năng độc đáo so với các đối thủ.

Thời gian đếm ngược của đèn tín hiệu giao thông không có sẵn trong AMap Global ẢNH: AMAP

Được phát triển bởi AutoNavi, AMap đang trở thành một trong những ứng dụng dẫn đường hàng đầu tại Trung Quốc. Ứng dụng này không chỉ cung cấp thông tin giao thông mà còn có tính năng đếm ngược thời gian đèn giao thông, cho phép người dùng biết chính xác thời gian còn lại trước khi đèn chuyển màu. Thêm vào đó, AMap còn hiển thị tình trạng giao thông và hướng dẫn làn đường thông qua dữ liệu từ hệ thống giao thông kết nối, được gọi là V2X (Vehicle-To-Everything).

AMap vẫn chưa có chỗ đứng trong danh mục ứng dụng bản đồ toàn cầu

Sự phát triển của AMap một phần là do nhu cầu của người dùng Trung Quốc, khi nhiều ứng dụng phổ biến như Waze hay Google Maps không có sẵn tại quốc gia này. Hạn chế đã thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển một giải pháp điều hướng riêng biệt, phù hợp với nhu cầu địa phương.

Hiện tại, AMap đang trong quá trình triển khai ra thị trường toàn cầu. Phiên bản AMap Global đã ra mắt cho người dùng Android, với khoảng 65 thị trường đã có ứng dụng này, tính đến tháng 8.2026. Mặc dù vậy, các phản hồi từ người dùng không mấy khả quan, với việc ứng dụng chỉ đạt trung bình khoảng 3 sao, trong đó có nhiều đánh giá cho biết AMap thiếu tính năng và không hoạt động ổn định. Việc chuyển đổi sang phiên bản toàn cầu có thể đã khiến AMap mất đi một số tính năng nổi bật, như dữ liệu đèn giao thông.

Trong khi đó, Google và Apple không ngừng cải tiến ứng dụng điều hướng của mình nhằm duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường. Mặc dù cả hai đều gặp phải một số vấn đề, nhưng lý do chính khiến chúng vẫn phổ biến là khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Với những thách thức hiện tại, AMap vẫn còn một chặng đường dài phía trước để có thể cạnh tranh sòng phẳng với Google Maps và Apple Maps. Cuộc đua này hứa hẹn sẽ tiếp tục diễn ra và mang đến nhiều điều thú vị cho người dùng trong tương lai.