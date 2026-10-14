Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc thăm các 'địa chỉ đỏ' tại Thái Nguyên

Sáng 14.10, 100 đại biểu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc đến tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa (Thái Nguyên).

Tham gia chương trình, về phía Việt Nam, có anh Đào Đức Việt, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội; chị Nguyễn Thị Mai Anh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên. Về phía Trung Quốc, có ông Lưu Vân Vĩ, Tham tán công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại điểm di tích Tỉn Keo, Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Các đại biểu đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu di tích, sau đó tìm hiểu những địa điểm gắn với hoạt động cách mạng của Người và Trung ương Đảng trong thời kỳ kháng chiến.

Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa từng là nơi ở, làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính phủ, nơi nhiều quyết sách quan trọng được đưa ra, góp phần lãnh đạo cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi. Được Bộ VH-TT (nay là Bộ VH-TT-DL) xếp hạng di tích quốc gia năm 1981, khu di tích gồm 13 điểm di tích thành phần, lưu giữ những dấu ấn đặc biệt của một giai đoạn lịch sử hào hùng.

Trong hành trình, đoàn dừng chân tại đồi Pụ Đồn, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì lễ phong quân hàm đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp.

Các đại biểu cũng dành thời gian tìm hiểu di tích Tỉn Keo, nơi có lán ở của Bác Hồ, lán họp Bộ Chính trị, trạm gác, hầm trú ẩn và hào thoát xuống chân đồi.

Tại địa điểm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng soạn thảo, ký nhiều văn kiện quan trọng; Bộ Chính trị cũng đưa ra những quyết định có ý nghĩa đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến, đặc biệt là trong chiến cuộc Đông Xuân (1953 - 1954).

Các đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trước đó, ngày 13.10, đoàn đại biểu đã đến tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái (viết tắt là Di tích lịch sử Thanh niên xung phong 915) tại P.Gia Sàng.

Đây là nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 60 cán bộ, đội viên thanh niên xung phong trong trận bom Mỹ đêm 24.12.1972, khi đơn vị làm nhiệm vụ bốc xếp, giải tỏa hàng hóa tại ga Lưu Xá, phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Qua phần thuyết minh và những hiện vật được lưu giữ tại khu tưởng niệm, các đại biểu hiểu thêm về sự hy sinh của lực lượng thanh niên xung phong trong những năm tháng chiến tranh, cũng như truyền thống cách mạng của quân và dân Thái Nguyên. Trong đó, có lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho lực lượng thanh niên xung phong C312, Thái Nguyên.

Đoàn đại biểu đến thăm Di tích lịch sử Thanh niên xung phong 915 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cùng ngày, đoàn đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc (P.Linh Sơn), nơi an nghỉ của các liệt sĩ quân tình nguyện Trung Quốc đã hy sinh trong thời gian giúp đỡ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trước anh linh các liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tri ân những đóng góp và sự hy sinh của các chiến sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam.

Đoàn đại biểu đến thăm Nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc ở P.Linh Sơn ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo ông Nguyễn Đăng Bình, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên, địa phương là vùng đất có vị trí quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam với nhiều khu di tích lịch sử quan trọng, trong đó có Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn… Đây là các "địa chỉ đỏ" tiêu biểu, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng từng sống, làm việc và lãnh đạo cuộc kháng chiến.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên bày tỏ mong muốn sau chương trình này, mỗi bạn thanh niên, sinh viên Trung Quốc khi trở về quê hương sẽ mang theo những kỷ niệm đẹp của Thái Nguyên, của đất nước và con người Việt Nam; đồng thời trở thành một cầu nối giới thiệu với bạn bè Trung Quốc về một Thái Nguyên thân thiện, giàu truyền thống, năng động và đang phát triển.