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    Văn hóa kết nối thanh niên Việt - Trung trong 'hành trình đỏ'

    Nguyễn Trường
    Nguyễn Trường

    Tại Hà Nội, Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc đã có dịp xem tiết mục múa rối nước, đồng thời tham quan, tìm hiểu về văn hóa, phong tục và đời sống đặc sắc của 54 dân tộc anh em Việt Nam, góp phần thắt chặt tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước.

    Thanh niên Trung Quốc xem múa rối nước, tìm hiểu văn hóa các dân tộc Việt Nam- Ảnh 1.

    Tối 12.10, đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc đã có mặt tại Nhà hát múa rối Thăng Long (57B Đinh Tiên Hoàng, P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) để thưởng thức các tiết mục múa rối nước cổ truyền. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập" năm 2026 tại Việt Nam, với sự tham gia của 100 đại biểu thanh niên 2 nước

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Thanh niên Trung Quốc xem múa rối nước, tìm hiểu văn hóa các dân tộc Việt Nam- Ảnh 2.
    Thanh niên Trung Quốc xem múa rối nước, tìm hiểu văn hóa các dân tộc Việt Nam- Ảnh 3.

    Tại nhà hát, các đại biểu đã được hòa mình vào không gian nghệ thuật múa rối nước đậm chất dân gian Việt Nam với sân khấu thủy đình quen thuộc, kết hợp cùng âm nhạc dân tộc sống động do các nghệ nhân trình diễn trực tiếp. Các tiết mục biểu diễn tái hiện nhiều tích cổ, trong đó có phân cảnh huyền thoại rùa thần đòi gươm báu gắn liền với lịch sử hồ Hoàn Kiếm, đem lại sự thích thú và ấn tượng cho các đại biểu

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Thanh niên Trung Quốc xem múa rối nước, tìm hiểu văn hóa các dân tộc Việt Nam- Ảnh 4.

    Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc đã tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (số 1 Nguyễn Văn Huyên, P.Nghĩa Đô, Hà Nội)

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Thanh niên Trung Quốc xem múa rối nước, tìm hiểu văn hóa các dân tộc Việt Nam- Ảnh 5.

    Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam rộng 4,5 ha, với nhiều công trình kiến trúc mới lạ và được ví như "bức tranh thu nhỏ" về đồng bào 54 dân tộc tại Việt Nam. Nơi đây trưng bày nhiều hiện vật như trang sức, y phục, vũ khí, tôn giáo, nhạc cụ, tín ngưỡng…

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Thanh niên Trung Quốc xem múa rối nước, tìm hiểu văn hóa các dân tộc Việt Nam- Ảnh 6.

    Một đại biểu thanh niên Trung Quốc chăm chú quan sát và dùng máy ảnh lưu lại hiện vật trưng bày trong tủ kính

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Thanh niên Trung Quốc xem múa rối nước, tìm hiểu văn hóa các dân tộc Việt Nam- Ảnh 7.

    Đoàn thanh niên tập trung lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu về mô hình kiến trúc nhà ở truyền thống của người Thái Đen (bên phải) và người Thái Trắng

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Thanh niên Trung Quốc xem múa rối nước, tìm hiểu văn hóa các dân tộc Việt Nam- Ảnh 9.

    Không gian trưng bày các công trình, hiện vật gắn liền với đời sống tâm linh, tín ngưỡng dân gian mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ cho đoàn thanh niên Trung Quốc

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Thanh niên Trung Quốc xem múa rối nước, tìm hiểu văn hóa các dân tộc Việt Nam- Ảnh 12.
    Thanh niên Trung Quốc xem múa rối nước, tìm hiểu văn hóa các dân tộc Việt Nam- Ảnh 13.

    Các đại biểu trải nghiệm, khám phá và chụp ảnh bên công trình kiến trúc nhà Ê Đê

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

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