Văn hóa kết nối thanh niên Việt - Trung trong 'hành trình đỏ'

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Tại Hà Nội, Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc đã có dịp xem tiết mục múa rối nước, đồng thời tham quan, tìm hiểu về văn hóa, phong tục và đời sống đặc sắc của 54 dân tộc anh em Việt Nam, góp phần thắt chặt tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước.
Tại nhà hát, các đại biểu đã được hòa mình vào không gian nghệ thuật múa rối nước đậm chất dân gian Việt Nam với sân khấu thủy đình quen thuộc, kết hợp cùng âm nhạc dân tộc sống động do các nghệ nhân trình diễn trực tiếp. Các tiết mục biểu diễn tái hiện nhiều tích cổ, trong đó có phân cảnh huyền thoại rùa thần đòi gươm báu gắn liền với lịch sử hồ Hoàn Kiếm, đem lại sự thích thú và ấn tượng cho các đại biểu
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Các đại biểu trải nghiệm, khám phá và chụp ảnh bên công trình kiến trúc nhà Ê Đê
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