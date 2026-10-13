Văn hóa kết nối thanh niên Việt - Trung trong 'hành trình đỏ'

Tại nhà hát, các đại biểu đã được hòa mình vào không gian nghệ thuật múa rối nước đậm chất dân gian Việt Nam với sân khấu thủy đình quen thuộc, kết hợp cùng âm nhạc dân tộc sống động do các nghệ nhân trình diễn trực tiếp. Các tiết mục biểu diễn tái hiện nhiều tích cổ, trong đó có phân cảnh huyền thoại rùa thần đòi gươm báu gắn liền với lịch sử hồ Hoàn Kiếm, đem lại sự thích thú và ấn tượng cho các đại biểu