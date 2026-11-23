Ngày 23.11, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho hay đơn vị này đã có văn bản gửi Khu Quản lý đường bộ 2, đề xuất sử dụng tạm thời 2 khu vực trên quốc lộ 1, với phạm vi toàn bộ các làn đường, để tổ chức các hoạt động Tuần Văn hóa - du lịch Quảng Trị.

Cụ thể, đoạn quốc lộ 1 qua phường Đồng Hới (đường Hùng Vương), từ Km 662+700 đến Km 663+300, đoạn từ nút giao đường Trần Hưng Đạo đến nút giao đường Nguyễn Trãi, dự kiến được sử dụng từ 18 giờ đến 22 giờ 30 phút trong 2 ngày 24 và 25.11. Đây là khoảng thời gian tổ chức sự kiện khai mạc Tuần Văn hóa - du lịch Quảng Trị, kỳ 1 năm 2026 và đêm nhạc rock "Rực rỡ những kỳ quan".

Tuyến quốc lộ 1 đoạn đi qua Quảng trường Hồ Chí Minh ở phường Đồng Hới được Quảng Trị đề xuất tạm sử dụng phục vụ lễ hội ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trong thời gian này, phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 sẽ được phân luồng sang đường Trần Hưng Đạo và đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Khu vực thứ hai là đoạn quốc lộ 1 từ Km 729+820 đến Km 741+170, qua các xã Gio Linh, Bến Hải, Cửa Tùng và Vĩnh Linh, từ ngã ba Hồ Xá (giao giữa quốc lộ 1 cũ và tuyến tránh Hiền Lương) đến ngã ba Dốc Miếu. Thời gian đề xuất sử dụng từ 7 giờ đến 8 giờ ngày 29.11. Đây là thời gian diễn ra lễ thả chim bồ câu hòa bình tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Sơ đồ phân luồng phục vụ lễ thả chim bồ câu hòa bình tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải ẢNH: THANH LỘC

Các phương tiện lưu thông theo hướng bắc - nam và ngược lại sẽ được điều tiết sang tuyến tránh Hiền Lương.

Sở Xây dựng Quảng Trị cam kết chịu trách nhiệm về kinh phí và tổ chức thực hiện theo đúng giấy phép được cấp, bảo đảm các quy định pháp luật.

Được biết, từ ngày 24 - 30.11, Tuần Văn hóa - du lịch Quảng Trị kỳ 1 năm 2026 sẽ diễn ra với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc trên địa bàn tỉnh.