Mỗi tháng một tuần văn hóa - du lịch, Quảng Trị kỳ vọng hút khách quanh năm

Ngày 16.10, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị cho biết UBND tỉnh đã thông qua đề án tổ chức Tuần văn hóa – du lịch Quảng Trị, dự kiến diễn ra định kỳ 7 ngày vào cuối mỗi tháng, từ tháng 11.2026 đến hết tháng 12.2027.

Thay vì tập trung hoạt động vào một số mùa cao điểm, Quảng Trị dự kiến tổ chức 14 kỳ sự kiện, kết nối các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, ẩm thực và trải nghiệm di sản. Chuỗi hoạt động được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch thường kỳ, thu hút du khách quanh năm và thúc đẩy kinh tế ban đêm.

Theo ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị, địa phương đầu tư chuẩn bị công phu, có lộ trình cho chuỗi sự kiện nhằm tạo thêm những điểm nhấn về văn hóa – du lịch trong thời gian tới.

Trong năm 2026, Quảng Trị tổ chức thành công lễ hội Vì hòa bình lần 2 ẢNH: BTC LỄ HỘI VÌ HÒA BÌNH

14 kỳ lễ hội, khai thác thế mạnh từng địa bàn

Kỳ đầu tiên diễn ra từ ngày 24 – 30.11.2026 tại khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng, với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan – Linh thiêng vùng đất lửa”. Các hoạt động dự kiến gồm chương trình nghệ thuật khai mạc, bắn pháo hoa tầm cao, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế – Quảng Trị 2026, không gian văn hóa và ẩm thực Hà Nội, tuần phim lưu động, chung kết Liên hoan tiếng hát hay tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất và họp báo quốc tế giới thiệu Năm Du lịch quốc gia – Quảng Trị 2027.

Từ ngày 24 – 30.12.2026, kỳ thứ hai mang chủ đề “Bản giao hưởng Hòa bình và khát vọng”, tập trung tại Phong Nha, Đồng Hới và Đông Hà. Điểm nhấn là concert “Âm nhạc vì hòa bình”, chương trình đếm ngược chào năm mới 2027, bắn pháo hoa tầm thấp cùng các không gian quảng bá du lịch, ẩm thực.

Trong năm 2027, các kỳ sự kiện tiếp tục khai thác thế mạnh văn hóa, di sản và cảnh quan của từng địa bàn. Tháng 1, chương trình “Hương sắc biên cương vùng đất lửa” dự kiến có hội chợ thương mại, không gian ẩm thực và giới thiệu sản phẩm OCOP tại Lao Bảo. Tháng 2, “Sắc xuân vùng đất lửa” kết hợp hoạt động văn hóa, thể thao chào xuân và giải cờ vua trẻ miền Trung.

Đồng Hới, trung tâm của tỉnh Quảng Trị mới, sẽ là nơi tổ chức nhiều sự kiện của nhiều tuần lễ văn hóa - du lịch Quảng Trị ẢNH: THANH LỘC

Tháng 3, chủ đề “Miền di sản xanh – Kỳ vĩ, bất tận” hướng đến Phong Nha – Kẻ Bàng với chương trình nghệ thuật, nhạc nước, trình diễn 3D Mapping, hội thảo quốc tế về du lịch hang động, chương trình Tuồng bội Khương Hà phiên bản du lịch, tái hiện Lễ hội đập trống của người Ma Coong và giải chạy Phong Nha Wild Trail 2027.

Kỳ tháng 4 mang thông điệp “Quảng Trị – Đến để yêu”, kết hợp lễ hội Thống nhất non sông, Lễ hội Du lịch biển Quảng Trị 2027, các hoạt động khai trương mùa du lịch biển, giao lưu nhiếp ảnh quốc tế và giải chạy VnExpress Marathon 2027.

Trong các tháng 5 và 6, chuỗi sự kiện tập trung vào du lịch biển, ẩm thực và trải nghiệm. Những hoạt động dự kiến gồm Liên hoan Ẩm thực toàn quốc 2027, giải bơi lặn vô địch các nhóm tuổi quốc gia, ngày hội KOLs toàn quốc, Tân Hóa Village Fest tại xã Kim Phú và lễ hội bia Camel tại xã Cửa Việt.

Một góc Đông Hà hôm nay ẢNH: THANH LỘC

Tháng 7, chủ đề “Hành trình tri ân – Ngọn nến vì hòa bình” gắn với các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ và lễ hội Hoa đăng trên sông Thạch Hãn.

Tháng 8, “Chinh phục miền di sản” dự kiến quy tụ nhiều giải thể thao như Aqua Warriors Quang Tri, Quang Tri Amazing Marathon, Quang Tri International SUP Championship 2027, giải vô địch golf quốc gia cùng các giải cờ vua, cờ vây xuất sắc quốc gia; đồng thời kết hợp lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang.

Du lịch hang động luôn là "đặc sản" của Quảng Trị ẢNH: OXALIS

Ba kỳ cuối năm tiếp tục mở rộng các hoạt động văn hóa, thể thao và giao lưu quốc tế. Tháng 9, chủ đề “Giai điệu miền di sản – Hội tụ những tinh hoa” dự kiến có Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam lần thứ 4, Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc và giải chạy Đông Hà Marathon 2027.

Du khách được trải nghiệm thiên nhiên khi đến với Quảng Trị ẢNH: THANH LỘC

Tháng 10, “Hành trình kết nối Đông Tây” hướng đến khai thác Hành lang kinh tế Đông – Tây thông qua hoạt động caravan khám phá Việt Nam – Lào – Campuchia, giải vô địch Muay Thái các câu lạc bộ quốc gia và ngày hội Hương cà phê Khe Sanh.

Tháng 11, chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan – Linh thiêng vùng đất lửa” dự kiến có đêm hòa nhạc giao hưởng Việt Nam, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới (Miss Grand International 2027), giải vô địch Hội golf các tỉnh miền Trung – Tây nguyên mở rộng và không gian văn hóa, ẩm thực Hà Nội tại Quảng Trị.

Kỳ cuối cùng, từ ngày 24 – 31.12.2027, mang chủ đề “Bản giao hưởng Hòa bình và khát vọng”, gắn với bế mạc Năm Du lịch quốc gia – Quảng Trị 2027. Chương trình dự kiến có đêm nghệ thuật bế mạc, bắn pháo hoa tầm cao, vòng chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2027 và các hoạt động đếm ngược chào năm mới 2028 tại Đồng Hới, Đông Hà, Phong Nha.

Kỳ vọng thu hút khách quanh năm

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Quảng Trị đón khoảng 9,4 triệu lượt khách, tăng 11,67% so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 10.808 tỉ đồng.

Nhiều hoạt động thú vị, phong phú sẽ được đan xen giữa các tuần lễ du lịch ẢNH: THANH LỘC

Dù vậy, du lịch địa phương vẫn đối mặt với những hạn chế như sản phẩm chưa đa dạng, tính mùa vụ cao và kinh tế ban đêm chưa phát triển tương xứng. Việc tổ chức sự kiện định kỳ được kỳ vọng giúp doanh nghiệp lữ hành chủ động xây dựng tour, đồng thời mở thêm cơ hội kinh doanh cho cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống và cộng đồng địa phương.

Theo đề án, các kỳ sự kiện sẽ được phân chia thành nhóm trọng điểm do tỉnh trực tiếp điều hành và nhóm chuyên đề do xã, phường, đặc khu hoặc doanh nghiệp chủ trì. Cách tổ chức này nhằm phát huy thế mạnh từng địa bàn, đồng thời hạn chế tình trạng dàn trải nguồn lực.

Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 13 – 15 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 10%, đưa du lịch đóng góp từ 10% GRDP trở lên. Chuỗi 14 tuần văn hóa – du lịch được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tăng sức hút điểm đến và tạo đà cho Năm Du lịch quốc gia – Quảng Trị 2027.







