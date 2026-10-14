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    Quảng Trị tham vấn chuyên gia về chuyển đổi số văn hóa, thể thao, du lịch

    Nguyễn Phúc
    Nguyễn Phúc
    UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo tham vấn chuyên gia nhằm hoàn thiện cơ sở khoa học cho đề án chuyển đổi số, phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

    Ngày 14.10, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo tham vấn chuyên gia, hoàn thiện cơ sở khoa học cho đề án chuyển đổi số và phát triển văn hóa, thể thao, du lịch giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

    Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, tập trung trao đổi về số hóa di sản, chuẩn mã hóa dữ liệu, khai thác tài sản số và huy động nguồn lực.

    Quảng Trị tham vấn chuyên gia về chuyển đổi số văn hóa, thể thao, du lịch- Ảnh 1.

    Quảng Trị kỳ vọng hội thảo sẽ tạo điểm nhấn trong chuyển đổi số phát triển văn hóa, thể thao du lịch

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Phát biểu tại hội thảo, ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cần kết hợp giữa tri thức khoa học, công nghệ, cơ chế quản trị và sự tham gia của cộng đồng. Mục tiêu là bảo tồn đúng đắn, lan tỏa giá trị di sản và tạo thêm nguồn lực phát triển.

    Đề án dự kiến gồm 13 dự án thành phần và 1 nhiệm vụ khoa học, công nghệ độc lập, triển khai trong 10 năm.

    Quảng Trị tham vấn chuyên gia về chuyển đổi số văn hóa, thể thao, du lịch- Ảnh 2.

    Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân phát biểu tại hội thảo

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Trong buổi sáng, các đại biểu tập trung thảo luận về khoa học di sản, bộ tiêu chí mã hóa di sản Cultural DNA và chuẩn kỹ thuật dữ liệu số. 

    Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị, cho rằng việc mã hóa cần bảo đảm tính thống nhất nhưng không làm giản lược những giá trị đa chiều của di sản. Bộ tiêu chí Cultural DNA được đề xuất nhằm bổ sung phương thức diễn giải giá trị, không thay thế các quy trình kiểm kê, phân loại, ghi danh hay xếp hạng di sản theo quy định.

    Quảng Trị tham vấn chuyên gia về chuyển đổi số văn hóa, thể thao, du lịch- Ảnh 3.
    Quảng Trị tham vấn chuyên gia về chuyển đổi số văn hóa, thể thao, du lịch- Ảnh 4.
    Quảng Trị tham vấn chuyên gia về chuyển đổi số văn hóa, thể thao, du lịch- Ảnh 5.

    Nhiều ý kiến đáng ghi nhận được các đại biểu đưa ra tại hội thảo

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Buổi chiều, hội thảo tập trung vào mô hình kinh tế, thương mại hóa tài sản số, sở hữu trí tuệ và huy động nguồn lực. Các nội dung được đặt ra gồm cơ sở pháp lý để quản lý, khai thác tài sản số; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quản trị dữ liệu và xây dựng cơ chế huy động nguồn lực khả thi, bền vững.

    Thông qua hội thảo, tỉnh Quảng Trị kỳ vọng tiếp thu ý kiến chuyên gia để hoàn thiện đề án, gắn chuyển đổi số với bảo tồn di sản và phát triển văn hóa, thể thao, du lịch.

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