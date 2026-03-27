Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh ở quê nhà Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
27/03/2026 12:12 GMT+7

Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, người có công mở mang bờ cõi, xác lập chủ quyền và đặt nền móng hành chính cho vùng đất Nam bộ, vừa được chính quyền tỉnh Quảng Trị và các đơn vị tài trợ khởi công xây dựng nhà thờ ở quê hương.

Ngày 27.3, tại xã Trường Ninh (tỉnh Quảng Trị), Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Dự án được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 30.10.2025. Đây là công trình tưởng nhớ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, người có công lớn trong việc mở mang bờ cõi, xác lập chủ quyền và đặt nền móng hành chính cho vùng đất Nam bộ.

Dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh ở quê nhà Quảng Trị- Ảnh 1.

Lễ khởi công nhà thờ tại quê nhà Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

ẢNH: THANH LỘC

Theo quy hoạch, dự án có diện tích gần 1 ha, gồm 2 khu vực chính: khu mở rộng nhà thờ hiện hữu (với các hạng mục như nhà tưởng niệm, nhà trưng bày, nhà đón tiếp, cổng tam quan, cảnh quan và cụm tượng); khu bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ (chỉnh trang khuôn viên, tôn tạo mộ phu nhân, hồ bán nguyệt, sân đường nội bộ).

Tổng mức đầu tư dự án là 45 tỉ đồng, nguồn từ ngân sách các tỉnh Đồng Nai, Quảng Trị và các nguồn hợp pháp khác, dự kiến hoàn thành vào tháng 7 năm nay.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị, cho biết công trình sẽ hình thành không gian văn hóa, lịch sử, tâm linh trang nghiêm, trở thành điểm nhấn cho phát triển du lịch, gắn kết với hệ thống di tích, danh thắng trên địa bàn.

Dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh ở quê nhà Quảng Trị- Ảnh 2.

Các đại biểu làm lễ khởi công công trình

ẢNH: THANH LỘC

Khi hoàn thành, công trình không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Quảng Trị mà còn nâng cao ý thức bảo tồn di sản, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh sinh năm 1650 tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ. Xã Vạn Ninh sau sáp nhập với các xã An Ninh, Xuân Ninh, Hiền Ninh thành xã Trường Ninh (nay thuộc tỉnh Quảng Trị). 

Ông là danh tướng văn võ song toàn, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng và có công lớn trong việc xác lập hệ thống hành chính đầu tiên ở Nam bộ

Năm 1700, trên đường trở về dinh Trấn Biên, sau khi bình định biên cương, ông mất đột ngột tại Tiền Giang. Linh cữu ban đầu an táng ở Cù Lao Phố (tỉnh Đồng Nai), sau được cải táng về Thác Ro, thuộc xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cũ (nay là thuộc xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị). 

Hiện mộ và nhà thờ của cụ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đều đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. 

Dự án nhà thờ được khởi công xây dựng sáng nay 27.3 nằm trong khuôn viên nhà thờ cũ tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị mới.

Không di dời đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh

Khám phá thêm chủ đề

Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh Quảng Trị Phương nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận