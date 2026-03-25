Thời sự

Cần Thơ: Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ ký hợp tác nâng tầm gạo ST25

Sỹ Đông
25/03/2026 10:10 GMT+7

Ngày 24.3, Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ phối hợp Trường đại học Tài chính Marketing cùng các đơn vị liên quan và chính quyền xã Liêu Tú (Cần Thơ) tổ chức chương trình về nguồn, kết hợp hoạt động an sinh xã hội.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh hưởng ứng Tháng Thanh niên, chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Hoạt động thu hút sự tham gia của cán bộ, viên chức, đoàn viên, thanh niên và đại diện địa phương.

PGS-TS Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ, cho biết chương trình mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần "uống nước nhớ nguồn" và trách nhiệm xã hội của đơn vị. Đây cũng là dịp để đoàn công tác chia sẻ khó khăn với người dân, đồng thời giúp cán bộ, đoàn viên tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương, bồi dưỡng tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

Đoàn công tác tặng xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Liêu Tú (Cần Thơ)

Bên cạnh các hoạt động an sinh, nội dung trọng tâm của chuyến công tác là thiết lập quan hệ hợp tác nghiên cứu với xã Liêu Tú. Theo PGS-TS Vũ Tuấn Hưng, Viện sẽ huy động hệ sinh thái các đơn vị trực thuộc để đồng hành cùng địa phương trong việc phát triển thương hiệu gạo ST25 theo hướng bền vững.

Mục tiêu đặt ra là xây dựng quy trình khai thác, thương mại hóa sản phẩm bài bản, qua đó phát huy tối đa lợi thế nông nghiệp, góp phần thực hiện lộ trình giảm nghèo bền vững. Việc kết nối giữa nhà khoa học và địa phương được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho các đề tài nghiên cứu gắn với thực tiễn sản xuất.

Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ hợp tác với xã Liêu Tú phát triển thương hiệu gạo ST25

Ông Nguyễn Thành Duy, Bí thư Đảng ủy xã Liêu Tú (Cần Thơ), đánh giá các hoạt động an sinh và định hướng hợp tác có ý nghĩa thiết thực, góp phần chăm lo đời sống người dân và hỗ trợ địa phương thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, địa phương kỳ vọng các kết quả nghiên cứu khoa học sẽ sớm được chuyển giao, ứng dụng vào sản xuất.

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với UBND xã Liêu Tú, mở ra hướng phối hợp lâu dài trong các hoạt động xã hội và phát triển cộng đồng.

Dịp này, ban tổ chức trao tặng 10 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho 35 gia đình chính sách. Ngoài ra, 20 cuốn sách "Hướng dẫn khám phá thế giới trực tuyến an toàn và thông minh" cũng được trao cho Chi đoàn Trường THCS Viên Bình, góp phần trang bị kiến thức sử dụng internet an toàn cho học sinh.

