Cần Thơ có 84 người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 19.3, Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Có 84 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 ẢNH: THANH DUY

Tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ), cho biết cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đạt tỷ lệ 99,88%. Điều này thể hiện tinh thần, trách nhiệm, sự đồng thuận và niềm tin cao của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.

Kết quả, thành phố Cần Thơ đã bầu 18 đại biểu Quốc hội, 2.207 đại biểu HĐND cấp xã, 84 đại biểu HĐND thành phố. 84 đại biểu HĐND thành phố được cử tri tín nhiệm bầu chọn là những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đại diện cho niềm tin, kỳ vọng của nhân dân. Một đặc biệt nữa là thành phố không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải thực hiện việc bầu cử lại hay bầu thêm.

Về cơ cấu, thành phần đại biểu phản ánh được tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chất lượng đại biểu được nâng lên cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Kết quả này góp phần củng cố nền tảng chính trị - xã hội vững chắc, tạo tiền đề để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn.




















