Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị Ngày hội bầu cử

Cần Thơ có 84 người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031

Thanh Duy
19/03/2026 11:07 GMT+7

Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ vừa công bố 84 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày 19.3, Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Ảnh 1.

Có 84 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

ẢNH: THANH DUY

Tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ), cho biết cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đạt tỷ lệ 99,88%. Điều này thể hiện tinh thần, trách nhiệm, sự đồng thuận và niềm tin cao của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.

Kết quả, thành phố Cần Thơ đã bầu 18 đại biểu Quốc hội, 2.207 đại biểu HĐND cấp xã, 84 đại biểu HĐND thành phố. 84 đại biểu HĐND thành phố được cử tri tín nhiệm bầu chọn là những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đại diện cho niềm tin, kỳ vọng của nhân dân. Một đặc biệt nữa là thành phố không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải thực hiện việc bầu cử lại hay bầu thêm.

Về cơ cấu, thành phần đại biểu phản ánh được tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chất lượng đại biểu được nâng lên cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Kết quả này góp phần củng cố nền tảng chính trị - xã hội vững chắc, tạo tiền đề để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn.






Cần Thơ: Lực lượng vũ trang bầu cử sớm để làm nhiệm vụ đặc thù

Cần Thơ: Lực lượng vũ trang bầu cử sớm để làm nhiệm vụ đặc thù

Sáng nay, tại thành phố Cần Thơ, lực lượng vũ trang đã đi bỏ phiếu sớm để sẵn sàng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự, an ninh quốc phòng cho ngày hội toàn dân bầu cử vào sáng mai (15.3).

Khám phá thêm chủ đề

cần thơ bầu cử Đại Biểu HĐND ngày hội bầu cử bầu cử đại biểu quốc hội HĐND thành phố Cần Thơ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận