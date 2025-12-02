Vinh danh ông Hồ Quang Cua - 'cha đẻ' gạo ST25 ba lần ngon nhất thế giới

Ngày 2.12, tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, UBND TP.Cần Thơ đã tặng bằng khen cho Anh hùng Lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua, "cha đẻ" của giống lúa ST25 và thương hiệu gạo ông Cua ST25.

Bằng khen nhằm ghi nhận những đóng góp của ông Hồ Quang Cua trong việc duy trì, nâng cao năng suất và chất lượng giống lúa thơm ST25, góp phần phát triển nông nghiệp tại địa phương. Đặc biệt là để biểu dương thành tích đặc biệt của gạo ông Cua ST25 khi đã có lần thứ ba đoạt giải Gạo ngon nhất thế giới (2019, 2023, 2025).

Ông Trần Chí Hùng (phải), Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, tặng bằng khen cho Anh hùng Lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua, "cha đẻ" của giống ST25 và thương hiệu Gạo ông Cua ST25 ẢNH: THANH DUY

Trước đó, vượt qua hơn 30 mẫu gạo từ nhiều quốc gia, Gạo ông Cua ST25 của Anh hùng Lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua đã đoạt giải nhất cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới trong khuôn khổ Hội nghị Thương mại Lúa gạo toàn cầu lần thứ 7, diễn ra tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia từ ngày 7-9.11 (đồng giải nhất với gạo Phka Romdoul của nước chủ nhà).

Càng ý nghĩa hơn khi đây đã là thứ 3 Gạo ông Cua ST25 được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới (trước đó là các năm 2019 và 2023), trở thành niềm vinh dự và tự hào rất lớn với ngành lúa gạo Việt Nam. Những năm gần đây, thương hiệu gạo ST25 đã ngày càng phổ biến trên thị trường quốc tế. Nguồn cung gạo này thường xuyên không đủ phục vụ nhu cầu nội địa và xuất khẩu sang EU, Mỹ, Úc…