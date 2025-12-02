Vinh danh ông Hồ Quang Cua - 'cha đẻ' gạo ST25 ba lần ngon nhất thế giới

Ngày 2.12, tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, UBND TP.Cần Thơ đã tặng bằng khen cho Anh hùng Lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua, "cha đẻ" của giống lúa ST25 và thương hiệu gạo ông Cua ST25.
Bằng khen nhằm ghi nhận những đóng góp của ông Hồ Quang Cua trong việc duy trì, nâng cao năng suất và chất lượng giống lúa thơm ST25, góp phần phát triển nông nghiệp tại địa phương. Đặc biệt là để biểu dương thành tích đặc biệt của gạo ông Cua ST25 khi đã có lần thứ ba đoạt giải Gạo ngon nhất thế giới (2019, 2023, 2025).
Trước đó, vượt qua hơn 30 mẫu gạo từ nhiều quốc gia, Gạo ông Cua ST25 của Anh hùng Lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua đã đoạt giải nhất cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới trong khuôn khổ Hội nghị Thương mại Lúa gạo toàn cầu lần thứ 7, diễn ra tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia từ ngày 7-9.11 (đồng giải nhất với gạo Phka Romdoul của nước chủ nhà).
Càng ý nghĩa hơn khi đây đã là thứ 3 Gạo ông Cua ST25 được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới (trước đó là các năm 2019 và 2023), trở thành niềm vinh dự và tự hào rất lớn với ngành lúa gạo Việt Nam. Những năm gần đây, thương hiệu gạo ST25 đã ngày càng phổ biến trên thị trường quốc tế. Nguồn cung gạo này thường xuyên không đủ phục vụ nhu cầu nội địa và xuất khẩu sang EU, Mỹ, Úc…
Tốt nghiệp kỹ sư trồng trọt tại Trường ĐH Cần Thơ năm 1978, kỹ sư Hồ Quang Cua đã trải qua nhiều vị trí công tác tại tỉnh Sóc Trăng cũ, từ Phòng NN-PTNT H.Mỹ Xuyên đến Phó giám đốc Sở KH-CN Sóc Trăng; Phó giám đốc Sở NN-PTNT Sóc Trăng. Ông luôn ấp ủ khát vọng nâng tầm hạt gạo quê hương.
Với những cống hiến không ngừng nghỉ, kỹ sư Hồ Quang Cua và nhóm nghiên cứu đã được nhà nước ghi nhận bằng 10 Huân chương Lao động cao quý, trong đó cá nhân ông vinh dự nhận 5 Huân chương (1 hạng ba, 2 hạng nhì và 2 hạng nhất). Cuối năm 2013, ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Đặc biệt, năm 2021, ông và cộng sự được Hội đồng Nhà nước thẩm định và Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ - giải thưởng khoa học danh giá của Việt Nam.
Sau khi về hưu, ông Cua tiếp tục dồn sức vào việc chọn tạo các giống lúa ST mới, với thành quả rực rỡ nhất là sự ra đời của hai giống lúa ST24 và ST25. Hai giống này đã liên tục gặt hái thành công trên đấu trường quốc tế, với ST24 luôn lọt vào top 3 gạo ngon nhất thế giới trong 7 lần tham dự. Đặc biệt, trước khi giành ngôi vị cao nhất năm 2025, Gạo ông Cua ST25 đã hai lần đăng quang ngôi vị gạo ngon nhất thế giới (2019, 2023), cùng hai lần giành giải nhì (2020, 2022) tại các kỳ hội nghị lúa gạo toàn cầu.
Hiện tại, Gạo ông Cua ST25 là thương hiệu độc quyền thuộc sở hữu của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí với các dòng gạo ST... được nghiên cứu và phát triển bởi kỹ sư, Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua, TS Trần Tấn Phương và Th.S Nguyễn Thị Thu Hương
Bình luận (0)