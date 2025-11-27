Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Meko Limousine ra mắt tuyến xe TP.HCM - Cần Thơ

Phát Tiến
Phát Tiến
27/11/2025 07:21 GMT+7

Dự kiến sáng nay (27.11), Meko Limousine, thuộc Công ty TNHH Giao nhận tiếp vận Mekong, tổ chức lễ khai trương tuyến xe TP.HCM - Cần Thơ và ngược lại.

Phục vụ cho tuyến xe này, Meko Limousine sử dụng dòng xe Dcar Hạng Thương Gia Maybach. Vừa qua, Meko Limousine đã ký hợp đồng chiến lược với Hãng ô tô DCar để đặt mua 20 xe loại này nhằm nâng tầm chất lượng vận chuyển trên tuyến đường kết nối giữa miền Tây Nam bộ với TP.HCM đang ngày càng thuận tiện với mạng lưới cao tốc hiện đại.

Nội thất xe DCar Hạng Thương Gia Maybach được Meko đưa vào vận hành

Mang phong cách sang trọng, DCar Hạng Thương Gia Maybach là dòng xe 11 chỗ ngồi với mỗi ghế đạt tiêu chuẩn hạng thương gia rộng rãi, tạo sự thoải mái, đồng thời tích hợp tính năng massage toàn thân đa điểm, tạo nên cảm giác thư giãn cho hành khách suốt cả hành trình. Mỗi ghế còn được trang bị sạc không dây cùng cổng sạc USB để cùng lúc sạc nhiều thiết bị. Xe còn có ti vi thông minh 32 inch có độ dốc nghiêng đảm bảo tầm nhìn cho mọi hành khách, phục vụ giải trí, kết hợp cùng bộ loa cao cấp tạo nên không gian âm nhạc đầy sống động.

Thời gian qua, Meko Limousine đã triển khai dòng xe DCar Hạng Thượng đỉnh để vận hành trên tuyến liên vận TP.HCM - Phnom Penh (Campuchia).

Giá dịch vụ cho mỗi lượt trên tuyến xe TP.HCM - Cần Thơ và ngược lại của Meko Limousine là 240.000 đồng/khách. Trong dịp khai trương, từ nay đến 31.1.2026 giá ưu đãi chỉ còn 190.000 đồng/khách.


Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề xuất Becamex làm đường sắt nhanh kết nối TP.HCM, Cần Thơ

Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề xuất Becamex làm đường sắt nhanh kết nối TP.HCM, Cần Thơ

Chiều 1.10, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng lãnh đạo một số sở, ngành làm việc với Tập đoàn Becamex về đầu tư dự án đường sắt nhanh kết nối trung tâm TP.HCM đến Cái Mép – Bàu Bàng - Cần Thơ.

