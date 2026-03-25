Quảng Trị: 5 ngày, bắt giữ 6 nghi phạm tàng trữ, sử dụng ma túy

Bá Cường
25/03/2026 15:55 GMT+7

Trong vòng 5 ngày giữa tháng 3, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và bắt giữ 6 nghi phạm liên quan đến hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 25.3, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng liên tục phát hiện và bắt giữ nhiều nghi phạm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Quảng Trị: 5 ngày, bắt giữ 6 nghi phạm tàng trữ, sử dụng ma túy- Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Văn Trọng bị lực lượng chức năng bắt giữ

ẢNH: BĐBP

Cụ thể, lúc 20 giờ ngày 15.3, tại khu vực đường Nguyễn Tri Phương (thôn Tây Chính, xã Lao Bảo), Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đội trinh sát đặc nhiệm Tiểu đoàn huấn luyện - cơ động và Công an xã Lao Bảo phát hiện bắt giữ Trần Ký Bảy (30 tuổi) đang tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Sau khi khám xét khẩn cấp nơi ở, lực lượng chức năng đã thu giữ 873 viên ma túy tổng hợp.

Quảng Trị: 5 ngày, bắt giữ 6 nghi phạm tàng trữ, sử dụng ma túy- Ảnh 2.

4 nghi phạm bị lực lượng chức năng bắt giữ tại hiện trường xã Lìa

ẢNH: BĐBP

Tiếp đó, vào lúc 14 giờ 45 phút ngày 16.3, tại thôn Xuân Ngọc (xã Cửa Việt), lực lượng chức năng bắt quả tang nghi phạm Nguyễn Văn Trọng (22 tuổi) có hành vi tàng trữ trái phép 64 viên ma túy tổng hợp.

Vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 20.3, tại xã Lìa, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 4 nghi phạm gồm Hồ Mong (27 tuổi), Hồ A Tâm (25 tuổi), Hồ A Phong (21 tuổi) và Hồ Văn Hiếu (37 tuổi) về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 207 viên ma túy tổng hợp cùng 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Hiện tại, các vụ việc được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

'Ông trùm' tạo vỏ bọc chăn nuôi gà để buôn ma túy

'Ông trùm' cải tiến chiếc container thành nhà tạm để ở và chăn nuôi gà, nhưng phía sau lại là đường dây buôn ma túy với quy mô lớn.

