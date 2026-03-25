Hàn Quốc dẫn độ trùm ma túy điều hành đường dây từ nhà tù Philippines

Đối tượng Park Wang-yeol đã bị cảnh sát Hàn Quốc dẫn giải về sân bay quốc tế Incheon vào sáng 25.3. Người này bị bắt từ năm 2016 và đang thụ án tù 60 năm tại Philippines vì tội giết 3 đồng hương. Theo Yonhap, đối tượng bị nghi ngờ buôn ma túy vào Hàn Quốc và được dẫn độ về nước để chịu xét xử.

Đối tượng Park Wang-yeol bị dẫn độ về đến sân bay Incheon (Hàn Quốc) ngày 25.3 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KOREA JOONGANG DAILY

Đối tượng Park (48 tuổi) bị cáo buộc đưa ma túy vào Hàn Quốc thông qua đồng phạm trên các nền tảng mạng xã hội. Người này được biết đến như một ông trùm ma túy hoạt động dưới biệt danh "Worldwide" trên Telegram.

Bộ Tư pháp và cảnh sát Hàn Quốc không nói rõ quy mô vụ án nhưng một số hãng truyền thông địa phương loan tin rằng Park đã giao dịch khoảng 60 kg methamphetamine (ma túy đá) mỗi tháng, với giá thị trường là 30 tỉ won (20 triệu USD).

Đáng chú ý là Park vẫn có thể điều hành đường dây trong lúc thụ án tù tại Philippines. Các quan chức Hàn Quốc cho biết đối tượng này đã vượt ngục 2 lần nhờ khai thác lỗ hổng an ninh ở nhà tù. Cũng do sự thiếu giám sát đó mà một số tù nhân lén đưa điện thoại di động vào nhà tù và tiếp tục hoạt động phạm pháp.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói rằng đối tượng phải bị điều tra và xét xử để làm bài học cho những người khác không lặp theo.

Việc dẫn độ diễn ra khoảng 3 tuần sau khi Tổng thống Lee Jae Myung yêu cầu sự hợp tác của Manila trong cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., sau hơn 9 năm nỗ lực của Seoul để đảm bảo đưa đối tượng Park trở về.

Ông Park đang được đưa về Hàn Quốc theo hiệp ước dẫn độ giữa hai nước, cho phép hồi hương tạm thời để tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự bằng cách đình chỉ xét xử hoặc thi hành án ở Philippines.

"Chính phủ sẽ điều tra triệt để tất cả các hoạt động tội phạm do ông Park thực hiện và đảm bảo ông ta bị trừng phạt nghiêm khắc bằng cách truy tìm đồng phạm và số tiền bất hợp pháp đến cùng", người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung cho biết .