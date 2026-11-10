Trình diễn mô tô nước, bay khinh khí cầu tại Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị

Ngày 10.11, thông tin từ Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị cho biết, Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị kỳ 1 năm 2026 sẽ được tổ chức với chủ đề "Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa", kéo dài trong 7 ngày, từ 24 - 30.11.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ 10 ngày 24.11 tại quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới), với chương trình nghệ thuật đặc sắc. Cùng thời điểm, tại khu vực Đông Hà và Nam Đông Hà sẽ có các hoạt động biểu diễn lân sư rồng, lễ hội đường phố. Ngay sau lễ khai mạc, pháo hoa tầm cao sẽ được bắn tại quảng trường Hồ Chí Minh và Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh (cơ sở 2, phường Nam Đông Hà).

Quảng trường Hồ Chí Minh, nơi dự kiến diễn ra khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị kỳ 1 ẢNH: BÁ CƯỚNG

Dịp này, không gian ẩm thực "Thiên nhiên Quảng Trị - Hương vị Tràng An" cũng được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh (cũ), đường Hùng Vương, phường Đồng Hới, với khoảng 30 gian hàng giới thiệu ẩm thực Hà Nội, Quảng Trị và cà phê Khe Sanh. Các hoạt động trình diễn robot, lễ hội bia Camel cũng góp phần tạo thêm không gian vui chơi, giải trí cho người dân và du khách.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là liveshow của ban nhạc Bức Tường và Microwave, diễn ra từ 20 - 22 giờ ngày 25.11 tại quảng trường Hồ Chí Minh. Trước đó, du khách có thể trải nghiệm chinh phục đồi cát bằng xe địa hình ATV tại xã Nam Trạch.

Liveshow của ban nhạc Bức Tường và Microwave, ca sĩ Phạm Anh Khoa diễn ra từ 20 - 22 giờ ngày 25.11 tại quảng trường Hồ Chí Minh ẢNH: T.L

Ngày 26.11, sông Nhật Lệ sẽ trở thành sân khấu trình diễn mô tô nước Jetski với nhiều tiết mục đặc sắc. Cũng trong ngày này, các sản phẩm du lịch săn mây tại Điện gió Amacao (xã Tân Lập) và đồi Cu Vơ (xã Hướng Phùng) bắt đầu được giới thiệu, diễn ra từ ngày 26 - 30.11, trong khung giờ 4 giờ 30 - 6 giờ 30 hằng ngày.

Săn mây ở miền tây Quảng Trị ẢNH: BÁ HOÀNG

Từ ngày 27 - 29.11, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026 với chủ đề "Bay trên quê hương thanh bình" sẽ được tổ chức tại quảng trường Giải phóng (phường Quảng Trị) và Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Du khách có cơ hội trải nghiệm khinh khí cầu bay treo, bay tự do trong khung giờ 9 - 17 giờ hằng ngày.

Cùng ngày 27.11, tại Bến hoa đăng Thạch Hãn (phường Quảng Trị) sẽ diễn ra lễ hội hoa đăng cầu siêu các anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn.

Hệ thống hang động luôn là một hấp lực đối với du khách đến Quảng Trị ẢNH: THANH LỘC

Các hoạt động tiếp tục được nối dài với hành trình khám phá cung đường Phong Nha - Khe Sanh bằng mô tô vào ngày 28.11, qua các địa danh U Bò, Trường Sơn, Sa Mù, Hướng Phùng và Khe Sanh. Trong hai ngày 28 và 29.11, lực lượng Công an nhân dân dự kiến tổ chức các chương trình biểu diễn tại khu vực Đông Hà, Nam Đông Hà và quảng trường Hồ Chí Minh, với sự tham gia của khối kỵ binh, nhạc kèn.

Ngày 29.11, lễ hội Yoga biển tại phường Đồng Hới dự kiến thu hút khoảng 1.000 người tham gia. Tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, hoạt động thả khoảng 540 con chim bồ câu cũng sẽ được tổ chức, mang thông điệp hòa bình, đoàn kết.

Khép lại tuần lễ vào ngày 30.11 là hoạt động công bố các sản phẩm du lịch mới và chương trình kích cầu du lịch năm 2027. Cùng tối đó, chung kết Liên hoan tiếng hát hay tỉnh Quảng Trị lần thứ 1 năm 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (phường Đồng Hới).

Một góc Đồng Hới trong thời gian diễn ra các lễ hội du lịch trước đây ẢNH: THANH LỘC

Trong suốt thời gian từ ngày 24 - 30.11, lễ hội bia Camel được tổ chức hằng ngày tại 2 địa điểm là sân Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh (cũ), phường Đồng Hới và Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh (cơ sở 2), phường Nam Đông Hà.

Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị kỳ 1 năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho điểm đến, giới thiệu các sản phẩm du lịch mới, đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh văn hóa và du lịch của địa phương trước thềm Năm Du lịch quốc gia 2027.