Chiều 17.11, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp báo Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026 (QTHF 2026).

Cụ thể, từ ngày 27 - 29.11, QTHF 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị với các hoạt động diễn ra ở Thành cổ Quảng Trị, ven sông Thạch Hãn và khu vực phía nam cầu Hiền Lương. Sự kiện được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch mới, thu hút người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức Lễ hội khinh khí cầu trong 3 ngày từ 27 - 29.11 ẢNH: BTC

Lễ hội do UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh phối hợp với Công ty Chiến Thắng Sài Gòn tổ chức, cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà tài trợ và đối tác trong nước, quốc tế.

Theo kế hoạch, ngày 27.11, các hoạt động lễ hội diễn ra tại khu vực Thành cổ Quảng Trị và ven sông Thạch Hãn (phường Quảng Trị). Trong hai ngày 28 - 29.11, sự kiện tiếp tục tại khu vực phía nam cầu Hiền Lương (xã Bến Hải).

Điểm nhấn của QTHF 2026 là sự xuất hiện của 34 khinh khí cầu, tượng trưng cho 34 địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính, tạo nên không gian trình diễn nhiều màu sắc trên bầu trời Quảng Trị.

Toàn cảnh buổi họp báo ẢNH: BÁ CƯỜNG

Du khách có cơ hội trải nghiệm bay cùng khinh khí cầu, ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên, các công trình và địa danh đặc trưng của Quảng Trị từ trên cao. Bên cạnh đó là những hoạt động trình diễn, giao lưu với phi công và đội ngũ chuyên môn kỹ thuật.

Đáng chú ý, tại Thành cổ Quảng Trị sẽ diễn ra nghi lễ chào đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025 m², kết hợp màn trình diễn của 34 khinh khí cầu đồng loạt bay ở độ cao khoảng 50 m xung quanh đại kỳ. Hoạt động được kỳ vọng tạo nên khoảnh khắc giàu ý nghĩa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước.

Vào buổi tối, những khinh khí cầu được thắp sáng cùng hàng vạn hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn sẽ tạo nên không gian ánh sáng đặc sắc. Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa tri ân các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại kỳ Tổ quốc rộng 2.052 m² sẽ xuất hiện tại Thành cổ Quảng Trị ẢNH: BTC

Ngoài ra, lễ hội còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, giao lưu cộng đồng và không gian trải nghiệm văn hóa, du lịch, phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của người dân và du khách.

Ban tổ chức cũng giới thiệu QTHF 2026 passport, hộ chiếu lễ hội tích hợp các gói vé và dịch vụ. Sản phẩm này mang đến thêm lựa chọn về lưu trú, ẩm thực, tham quan và các dịch vụ du lịch, góp phần kết nối hành trình khám phá Quảng Trị.

Không chỉ là sự kiện trình diễn và trải nghiệm du lịch, Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026 còn mang thông điệp về hòa bình, tự do, đoàn kết, hữu nghị và khát vọng phát triển.

Điểm nhấn của QTHF 2026 là sự xuất hiện của 34 khinh khí cầu, tượng trưng cho 34 địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính ẢNH: BTC

Thông qua lễ hội, tỉnh Quảng Trị mong muốn quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, có tiềm năng du lịch phong phú, thân thiện và năng động. Sự kiện cũng là cơ hội xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, kích cầu du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Về lâu dài, tỉnh kỳ vọng xây dựng lễ hội trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tổ chức thường niên, từng bước hình thành thương hiệu lễ hội khinh khí cầu mang tầm quốc tế tại Quảng Trị. Qua đó, góp phần thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng doanh thu cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại.