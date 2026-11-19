Ngày 19.11, UBND xã Phú Long phối hợp với các xã Cúc Phương, Phú Sơn, Nho Quan, Gia Lâm và P.Yên Sơn (Ninh Bình) chủ trì tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Lễ hội cơm mới của người Mường".

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở VH-TT tỉnh Ninh Bình đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL về việc đưa lễ hội truyền thống "Lễ hội cơm mới của người Mường" vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ông Mai Văn Tuất trao chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội cơm mới của người Mường” cho đại diện 6 xã, phường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ẢNH: NGỌC LINH

Ông Mai Văn Tuất, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, đã trao chứng nhận của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cho đại diện 6 địa phương, gồm: các xã Phú Long, Cúc Phương, Phú Sơn, Nho Quan, Gia Lâm và P.Yên Sơn.

Theo Sở VH-TT tỉnh Ninh Bình, Lễ hội cơm mới của người Mường thường được tổ chức vào dịp đầu tháng 10 hoặc ngày rằm tháng 10 âm lịch ngay sau khi gặt hái xong vụ mùa. Lễ hội diễn ra tại các địa phương có đông đồng bào Mường sinh sống như: xã Phú Long, Cúc Phương, Phú Sơn, Nho Quan, Gia Lâm và P.Yên Sơn.

Đây là một trong những nghi lễ quan trọng nhất trong năm của người Mường. Trong nghi lễ, những hạt gạo ngon nhất của vụ mùa mới được lựa chọn để chế biến thành cơm, xôi dâng lên ban thờ. Nghi thức mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện sự trân trọng thành quả lao động và đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn tổ tiên, sự trân trọng thành quả lao động, ước vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lễ hội còn là dịp để các gia đình, dòng họ và cộng đồng bản làng quây quần, gắn kết tình cảm sau một mùa vụ vất vả. Trong không gian lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc trưng được tổ chức như diễn tấu cồng chiêng, hát giao duyên và các trò chơi truyền thống, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và củng cố tình đoàn kết cộng đồng của người Mường.

Đây cũng là một lễ hội nông nghiệp truyền thống đặc sắc được tổ chức hàng năm sau vụ thu hoạch lúa mùa để tạ ơn trời đất, thần linh và tổ tiên đã ban cho mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no.