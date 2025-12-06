Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Gia đình

Nhà trai gánh cau, gà, cá... đi hỏi cưới: Sính lễ 'gây sốt' của người Mường

Dương Lan
Dương Lan
06/12/2025 12:12 GMT+7

Clip nhà trai gánh cau, gà, cá, dừa… sang nhà gái hỏi cưới theo phong tục của người Mường ở Thanh Hóa 'gây sốt' mạng xã hội. Nhiều người khen sính lễ mộc mạc, đậm nét truyền thống.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh đoàn nhà trai gánh 9 giỏ sính lễ đan bằng tre bên trong có lễ vật truyền thống, rộn ràng đến nhà gái khiến nhiều người thích thú. Hình ảnh mộc mạc nhanh chóng được lan tỏa, nhận hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận chúc phúc.

Chú rể trong đám hỏi này là Bùi Văn Đức (20 tuổi, dân tộc Mường, ở xã Quý Lương, Thanh Hóa), cô dâu là Bùi Thị Yến Nhi (19 tuổi) cùng quê với anh Đức, hai nhà cách nhau không xa. Đám hỏi của họ được tổ chức vào tháng 11 vừa qua.

Nhà trai gánh giỏ cau, gà, cá, dừa… sang nhà gái hỏi cưới: Sính lễ đặc biệt - Ảnh 1.

Nhà trai gánh sính lễ sang nhà gái hỏi cưới

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Đức cho hay lễ hỏi được gia đình tổ chức theo phong tục truyền thống của người Mường. Thay vì thuê xe sang hay tráp lễ kiểu hiện đại, gia đình chọn cách gánh bằng đòn tre.

Ngoài 9 giỏ sính lễ trong ngày tổ chức đám hỏi, trước đó gia đình nhà trai mang sang nhà gái 1 con heo 80 kg, 10 chai rượu, 10 kg gạo nếp. Họ hàng, người thân của chú rể là những người chuẩn bị lễ vật để mang sang nhà gái. Hầu hết các lễ vật đều của nhà trai, không phải mua bên ngoài. Ở chỗ của anh, không ít người thay lễ vật truyền thống bằng tiền nhưng gia đình vẫn muốn hỏi cưới theo cách cũ.

Clip nhà trai gánh sính lễ qua nhà gái

"Nhà có con dâu mới nên mọi người rất hào hứng chuẩn bị sính lễ. Cá nhà mình bắt dưới ao, gà nuôi trong vườn, trầu cau tự trồng, bánh chưng tự gói… nên mọi việc diễn ra thuận lợi, không gặp nhiều khó khăn. Những lễ vật tượng trưng cho cuộc sống nông thôn giản dị, bình yên", anh Đức cho hay.

Đám cưới của họ dự kiến diễn ra vào tháng 12 này. Không khí hôm đám hỏi diễn ra rất vui, ai nấy đều hào hứng chúc mừng hạnh phúc cặp đôi trẻ. Chú rể cũng rất vui mừng khi đọc những bình luận tích cực của mọi người sau clip gánh sính lễ sang nhà gái được đăng tải lên mạng xã hội.

Nhà trai gánh giỏ cau, gà, cá, dừa… sang nhà gái hỏi cưới: Sính lễ đặc biệt - Ảnh 3.

Các gánh lễ vật sẵn sàng để mang sang nhà gái

ẢNH: NVCC

Cô dâu Yến Nhi chia sẻ, cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nhà trai chuẩn bị sính lễ chu đáo để sang hỏi cưới. Với Yến Nhi, đó là cách thể hiện sự trân trọng và tình cảm mà nhà trai dành cho con dâu. Cặp đôi yêu nhau gần 8 năm trước khi nên duyên vợ chồng.

Khám phá thêm chủ đề

Nhà trai Nhà gái hỏi cưới sính lễ đặc biệt Đám hỏi Người Mường
