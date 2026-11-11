Mưa lớn ở Đắk Lắk, 3 tuyến đường ngập sâu, xe cộ không thể qua

Ngày 11.11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở khu vực phía đông tỉnh bị ngập sâu, không thể lưu thông. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi tình hình thời tiết, lựa chọn lộ trình phù hợp để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường ở phía đông Đắk Lắk ẢNH: CTV

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, hiện có 3 tuyến đường đang bị ngập, gồm: quốc lộ 19C, đoạn Km50+600 đến Km50+750, thuộc thôn Long Thạch (xã Đồng Xuân); đường ĐT647 - Cầu Suối Trăng, đoạn Km13+000 đến Km13+200, khu vực xã Phú Mỡ; đường liên thôn Lãnh Vân - Hà Rai (xã Xuân Lãnh).

Các vị trí trên hiện ngập sâu do mưa lớn, khiến phương tiện không thể lưu thông. Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn tuyến đường khác, tuyệt đối không cố tình vượt qua khu vực ngập nước và nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo tại những đoạn đường bị ngập sâu để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông ẢNH: CTV

Mưa lớn, nhiều sông suối dâng cao

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ 10 giờ ngày 10.11 đến 10 giờ ngày 11.11, nhiều địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại một số khu vực khá lớn, như Xuân Lãnh 176,9 mm, Ea Riêng 147,8 mm, Tây Sơn 136,4 mm, Đức Bình 128,1 mm, Phú Mỡ 116,2 mm, Vân Hòa 115,4 mm, Xuân Thọ 98 mm, Xuân Phước 96,8 mm và Sông Hinh 95,8 mm.

Đáng chú ý, trong 24 giờ tới, mực nước trên các sông, suối ở khu vực phía đông tỉnh tiếp tục dâng cao. Trên sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch, mực nước lũ dao động ở mức báo động 1 - báo động 2. Các sông còn lại dao động quanh mức báo động 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi; ngập lụt cục bộ ở những vùng trũng thấp ven sông, suối.

Các địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng gồm các xã Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Tuy An Bắc, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Tây Hòa và các phường Đông Hòa, Phú Yên.

Trước diễn biến mưa lũ, người dân cần chủ động theo dõi thông tin cảnh báo, hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu, vùng có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn.