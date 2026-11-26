Sáng 26.11, ghi nhận của PV Thanh Niên tại phường Trương Quang Trọng (Quảng Ngãi) cho thấy, nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập cục bộ do mưa lớn. Nước ngập sâu tại một số đoạn đường khiến phương tiện lưu thông gặp khó khăn, nhiều xe máy bị chết máy khi đi qua vùng ngập.

Tuyến quốc lộ 24B đoạn qua phường Trương Quang Trọng (Quảng Ngãi) bị ngập, khiến các phương tiện qua lại khó khăn ẢNH: HẢI PHONG

Việc đưa đón học sinh đến trường trong sáng nay cũng gặp trở ngại. Một số phụ huynh phải chật vật di chuyển qua những đoạn đường trũng thấp, ngập nước để đưa con đi học.

Không chỉ ảnh hưởng đến giao thông, mưa lớn còn gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp. Tại các cánh đồng trên địa bàn phường, nhiều diện tích hoa màu vừa xuống giống như ớt, bắp bị ngập nước, đứng trước nguy cơ hư hỏng.

Xe của người dân qua cầu Chìm (thuộc tổ dân phố Thiên Ấn, phường Trương Quang Trọng) bị chết máy do nước ngập sâu ẢNH: HẢI PHONG

Đến 9 giờ cùng ngày, một số tuyến đường bị ngập sâu đã được cơ quan chức năng giăng dây, cảnh báo, cấm các phương tiện qua lại.

Ông Nguyễn Văn Dũng, người dân phường Trương Quang Trọng, cho biết mưa lớn khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân địa phương bị ngập.

Hoa màu của người dân phường Trương Quang Trọng bị ngập sâu do mưa lớn ẢNH: HẢI PHONG

"Tôi vừa xuống giống ớt chưa được bao lâu, sáng nay ra kiểm tra thì thấy nước ngập sâu. Ớt có nguy cơ bị úng, hư hỏng hết", ông Dũng lo lắng.

Nhiều tuyến đường ngập sâu, lực lượng chức năng chốt chặn

Tại xã Thọ Phong, mưa lớn cũng khiến một số tuyến đường bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Trước tình hình này, Ban Chỉ huy quân sự xã và Công an xã triển khai lực lượng chốt chặn tại các vị trí ngập, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn người dân lưu thông an toàn.

Lực lượng chức năng xã Thọ Phong hỗ trợ người dân qua đoạn nước chảy xiết ẢNH: KIM CÚC

Theo ghi nhận, trên địa bàn xã hiện có 2 vị trí ngập nghiêm trọng là tràn thôn Thọ Bắc và tràn cát thôn Thọ Đông. Mực nước dâng cao, dòng chảy mạnh khiến các khu vực này không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, cảnh báo người dân không đi qua những đoạn ngập sâu, đồng thời hỗ trợ người dân di chuyển tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn. Cán bộ, chiến sĩ túc trực tại các điểm ngập, ưu tiên hỗ trợ người đi xe máy, phụ nữ và những người gặp khó khăn khi lưu thông qua vùng nước.

Nước sông Phước Giang đã tràn qua tỉnh lộ 628, đoạn trước UBND xã Phước Giang ẢNH: UBND XÃ PHƯỚC GIANG

Trong khi đó, tại xã Phước Giang, mưa lớn từ chiều 25.11 đến sáng 26.11 khiến một số tuyến đường và khu dân cư bị ngập cục bộ. Đến 6 giờ sáng 26.11, nước sông Phước Giang đã tràn qua tỉnh lộ 628, đoạn trước UBND xã Phước Giang.

Tại xã Đông Sơn, mực nước ở nhiều khu vực đang dâng cao. Các thôn Liên Trì, Phú Quý, Quang Mỹ, Hòa Thuận, Diêm Điền và Xuân An ghi nhận nước lớn, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, chia cắt giao thông.

Đáng chú ý, khu vực Định Tân, trên tuyến đường liên thôn từ thôn Định Tân đi thôn Phú Quý và Châu Thuận Nông, đã xảy ra sạt lở đất, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Lực lượng chức năng khắc phục sạt lở tuyến đường liên thôn từ thôn Định Tân đi thôn Phú Quý và Châu Thuận Nông (xã Đông Sơn) ẢNH: UBND XÃ ĐÔNG SƠN

Mưa lớn ở Quảng Ngãi kéo dài cũng khiến mực nước sông, suối tại xã Bình Sơn dâng cao, gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Các tuyến đường thuộc thôn Vĩnh Xuân, Bình Hội và tổ dân phố Bình Thới hiện đã bị ngập, không đảm bảo an toàn lưu thông.

Xã Bình Sơn đã tổ chức đặt biển cảnh báo, cấm lưu thông tại những khu vực ngập nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ động theo dõi tình hình mưa lũ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, tuyệt đối không đi qua các tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở.

Mưa có nơi gần 400 mm, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Mưa lớn ở Quảng Ngãi cũng khiến một số trường học tại các phường trung tâm tỉnh, như Nghĩa Lộ, Cẩm Thành... thông báo cho học sinh nghỉ học trong sáng 26.11 nhằm đảm bảo an toàn, do nhiều khu vực bị ngập sâu.

Mưa lớn gây ngập nhiều nơi ở Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, khu vực phía đông tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 70 - 250 mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn, như trạm Trà Khúc (phường Trương Quang Trọng) hơn 385 mm, trạm Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ) 374 mm và trạm Lý Sơn (đặc khu Lý Sơn) 397 mm. Tại khu vực vùng núi, mưa vừa, có nơi mưa to và giông, lượng mưa phổ biến từ 20 - 60 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Lực lượng chức năng xã Phước Giang giăng dây, đặt biển cảnh báo ẢNH: UBND XÃ PHƯỚC GIANG

Các khu vực có nguy cơ gồm nhiều xã miền núi và địa bàn như Ba Dinh, Ba Động, Ba Gia, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Bình Chương, Bình Minh, Bình Sơn, Cà Đam, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Đông Trà Bồng, Kon Plông, Măng Bút, Minh Long, Nguyễn Nghiêm, Phước Giang, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Thiện Tín, Trà Bồng, Trà Giang, Trường Giang và Vạn Tường.

Trung tâm tỉnh Quảng Ngãi hiện đang có mưa lớn, ghi nhận lúc 9 giờ ngày 26.11 ẢNH: HẢI PHONG

Mưa lớn ở Quảng Ngãi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người dân, làm tắc nghẽn giao thông, phá hủy công trình dân sinh, ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan chức năng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1.