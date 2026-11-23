Ngày 23.11, cây đa sộp 300 năm tuổi ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), nằm trong khuôn viên di tích đền thờ bà Thiên Y A Na, thuộc thôn Tây An Hải được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Cây đa sộp 300 năm tuổi ở đặc khu Lý Sơn được công nhận là Cây di sản Việt Nam ẢNH: ĐẶC KHU LÝ SƠN CUNG CẤP

Trước đó, căn cứ các tiêu chí công nhận cây di sản Việt Nam của Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, UBND đặc khu Lý Sơn đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với cơ sở quản lý di tích, trưởng thôn và các bô lão tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, lập hồ sơ đăng ký.

Lễ đón nhận danh hiệu Cây di sản Việt Nam cho cây sộp 300 năm tuổi ở Lý Sơn ngày 23.11 ẢNH: ĐẶC KHU LÝ SƠN CUNG CẤP

Qua khảo sát, cây sộp cổ thụ khoảng 300 năm tuổi ở đặc khu Lý Sơn, được xác định đáp ứng các tiêu chí về tuổi đời, kích thước, giá trị cảnh quan, sinh thái và văn hóa để được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Theo hồ sơ khoa học, cây có tên khoa học Ficus superba, thuộc họ dâu tằm, ước tính khoảng 300 năm tuổi. Cây có chu vi thân 25 m, đường kính gần 8 m, cao hơn 25 m. Tán cây rộng, hệ thống rễ phụ phát triển mạnh, tạo nên dáng vẻ đặc trưng của một cây cổ thụ lâu năm.

Các lão niên ở đặc khu Lý Sơn trong ngày cây sộp 300 năm tuổi được công nhận Cây di sản Việt Nam ẢNH: ĐẶC KHU LÝ SƠN CUNG CẤP

Cây mọc tự nhiên gần miếu thờ Thiên Y A Na, trong khu vực triền đồi có rừng cây lớn, người dân địa phương gọi là rừng Dinh. Khu vực này còn lưu giữ nhiều dấu tích văn hóa, lịch sử gắn với cư dân Chăm xưa, như: giếng Bộng, miếu Bà Lồi...

Việc công nhận cây 300 năm ở đặc khu Lý Sơn là Cây di sản Việt Nam không chỉ ghi nhận giá trị của một cá thể thực vật có tuổi đời hàng trăm năm, mà còn góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, gìn giữ những dấu tích văn hóa gắn với di tích Thiên Y A Na, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ các giá trị di sản trên đảo Lý Sơn.