Văn hóa

6 cây đa cổ thụ giữa rừng Kon Ka Kinh là cây di sản Việt Nam

Trần Hiếu
Trần Hiếu
18/09/2025 19:50 GMT+7

6 cây đa cổ thụ từ 218 - 300 năm tuổi ở Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai) vừa được công nhận là cây di sản Việt Nam.

Ngày 18.9, đại diện Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai) cho biết, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã quyết định công nhận 6 cây đa trong lâm phần do đơn vị quản lý là cây di sản Việt Nam. Đây là những "báu vật xanh" quý hiếm của núi rừng Tây nguyên.

6 cây đa cổ thụ giữa rừng Kon Ka Kinh là cây di sản Việt Nam- Ảnh 1.

Một cây đa tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh vừa được công nhận là cây di sản Việt Nam

ẢNH: TRẦN HIẾU

Ông Ngô Văn Thắng, Giám đốc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, cho biết 6 cây di sản vừa được công nhận phân bố tại lô 1, khoảnh 4, tiểu khu 433B và lô 3, khoảnh 2, tiểu khu 433A.

Các cây đa nói trên đều là cổ thụ có tuổi đời từ 218 - 300 năm, cao trung bình 32 - 42 m. Không chỉ sở hữu dáng vẻ sừng sững, vững chãi giữa đại ngàn, chúng còn mang giá trị đặc biệt về mặt sinh thái, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của hệ sinh thái rừng Kon Ka Kinh.

"Đây là nguồn gen quý, có ý nghĩa to lớn trong việc gìn giữ đa dạng sinh học của vùng Tây nguyên", ông Thắng khẳng định.

6 cây đa cổ thụ giữa rừng Kon Ka Kinh là cây di sản Việt Nam- Ảnh 2.

Cây di sản ở Kon Ka Kinh là chứng nhân của núi rừng, góp phần tạo nên bản sắc độc đáo cho thiên nhiên Tây nguyên

ẢNH: TRẦN HIẾU

Theo quyết định của Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, các cây di sản này sẽ được hưởng chế độ tư vấn chuyên môn trong chăm sóc để kéo dài tuổi thọ. Đồng thời, hình ảnh, thông tin về 6 cây di sản cũng sẽ được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của hội.

"Việc công nhận cây di sản không chỉ góp phần bảo vệ hệ sinh thái rừng, mà còn nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc giữ gìn những báu vật thiên nhiên. Thời gian tới, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền và mở cửa cho du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng những cây di sản này", ông Thắng nói.

Với tuổi đời hàng trăm năm, cây di sản ở Kon Ka Kinh không chỉ là di sản sinh thái, mà còn là chứng nhân của núi rừng, góp phần tạo nên bản sắc độc đáo cho thiên nhiên Tây nguyên. Việc công nhận 6 cây di sản lần này tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của công tác bảo tồn, đồng thời mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái bền vững tại Gia Lai.

Khám phá thêm chủ đề

Cây Di Sản Việt Nam cây di sản Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh Gia Lai Cổ thụ
