Sáng 27.11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi dự báo từ chiều tối 27.11 không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh gây mưa lớn, gió mạnh và biển động.

Đợt mưa ngày 25 - 26.11 trên địa bàn phía đông tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Trên đất liền, từ chiều tối 27.11, khu vực phía đông và vùng núi cao của tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, kèm giông; gió đông bắc cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5 - 6, giật cấp 7. Phía tây tỉnh có mưa, mưa rào, có nơi mưa to và giông. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực phía tây khả năng từ 17 - 19 độ C, vùng núi cao từ 15 - 18 độ C.

Trên vùng biển Quảng Ngãi, bao gồm đặc khu Lý Sơn, thời tiết diễn biến phức tạp. Hiện khu vực có mưa rào và giông, gió đông bắc cấp 5, giật cấp 6 - 7, sóng cao 1,5 - 2,5 m, biển động. Từ chiều tối và đêm 27.11, khả năng xuất hiện mưa to đến rất to và giông, gió mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 8, sóng cao 2 - 4 m, biển động mạnh.

Mưa lớn 600 mm, 6 tỉnh, thành miền Trung chịu ảnh hưởng

Mưa có nơi vượt 450 mm, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, từ chiều tối 27.11 đến sáng 30.11, khu vực phía đông và vùng núi cao của tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to, kèm giông. Phía tây tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông.

Trong 24 - 48 giờ tới, khu vực phía đông tỉnh Quảng Ngãi dự báo có lượng mưa từ 250 - 450 mm, có nơi trên 450 mm. Vùng núi cao có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150 - 250 mm, có nơi trên 280 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình, phương tiện giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên sông, suối, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống, sản xuất của người dân, gây thiệt hại tài sản, công trình hạ tầng, cầu, cống, hồ đập và đường giao thông.

Mưa lớn nước tràn qua cầu khiến người dân đi lại khó khăn ẢNH: HẢI PHONG

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền, việc vận chuyển, khai thác hải sản và các hoạt động khác.

Nhiều khu vực vừa ngập sâu, 112 hộ dân bị cô lập tạm thời

Đáng lo ngại, đợt mưa lớn sắp tới xảy ra trong bối cảnh nhiều địa phương ở Quảng Ngãi vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Trước đó, từ đêm 25 đến trưa 26.11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại Nghĩa Trung (xã Tư Nghĩa) lên đến 441 mm, Lý Sơn (đặc khu Lý Sơn) 398,2 mm, Trà Khúc (phường Trương Quang Trọng) 388,2 mm, phường Nghĩa Lộ 376,6 mm, Bình Tân (xã Đông Sơn) 352,4 mm, Bình Trị (xã Vạn Tường) 269,8 mm và Long Sơn (xã Sơn Mai) 232,6 mm.

Tuyến đường dẫn vào xóm Nghĩa Bình, thôn An Long (xã Nghĩa Giang) bị ngập khoảng 700 m, có nơi sâu 1,5 m khiến hơn 112 hộ dân bị cô lập tạm thời ẢNH: HẢI PHONG

Mưa lớn khiến nhiều cầu tràn, ngầm trên sông Trà Khúc, sông Phước Giang bị ngập sâu, trong đó có cầu tràn Thạch Nham, cầu máng Hành Minh - Hành Nhân... Một số tuyến giao thông xảy ra sạt lở, lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, hướng dẫn người dân lưu thông tại những khu vực nguy hiểm.

Tại xã Nghĩa Giang, tuyến đường dẫn vào xóm Nghĩa Bình, thôn An Long bị ngập khoảng 700 m, có nơi sâu 1,5 m, khiến hơn 112 hộ dân bị cô lập tạm thời.