Khoảng 14 giờ 30, cơn mưa lớn đổ xuống làm một số tuyến đường như Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ... ngập nước. Trên đường Lê Văn Thọ, chỉ sau 15 phút cơn mưa đã nhanh chóng làm ngập đoạn đường dài khoảng 500 m. Mực nước tại đây vào khoảng gần nửa mét. khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn.

Chiều 26.11, cơn mưa trái mùa đổ xuống nhiều nơi ở TP.HCM khiến một số tuyến đường bị ngập ẢNH: PHẠM HỮU

Khoảng 14 giờ 30, mưa lớn đổ xuống khu vực đường Lê Văn Thọ khiến tuyến đường này rơi vào tình trạng ngập sâu sau khoảng 15 phút ẢNH: PHẠM HỮU

Đường Lê Văn Thọ có một số điểm ngập sâu, nhiều người đi đường ái ngại không dám di chuyển ẢNH: PHẠM HỮU

Ngập nước trên đường Lê Văn Thọ kéo dài từ khoảng 14 giờ 45 đến 16 giờ ẢNH: PHẠM HỮU

Còn đường Nguyễn Văn Khối cũng trong tình cảnh tương tự mỗi khi mưa lớn là ngập sâu và kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Chiều nay, sau cơn mưa khoảng 15 phút tuyến đường bắt đầu lênh láng như sông. Tình trạng này kéo dài từ lúc 14 giờ 45 đến tận 16 giờ 50 nhưng nước vẫn chưa rút hết. Mực nước ngập tại đây lên đến nửa mét khiến người dân khi qua đoạn này đều ái ngại, có người quay đầu tìm hướng khác để đi.

Nước ngập cũng tràn lên vỉa hè, tràn vào các hẻm và khu dân cư bên trong cũng như công viên Làng hoa Gò Vấp trên tuyến đường này. Nhiều cửa hàng mặt tiền đường Nguyễn Văn Khối đóng cửa vì kinh doanh ế ẩm.

Theo ghi nhận từ đầu năm 2026 đến nay, đường Nguyễn Văn Khối luôn trong tình trạng ngập nước và kéo dài nhiều tiếng đồng hồ mỗi khi mưa lớn. Đặc biệt, cơn mưa lớn vào đêm 7.10 vừa qua khiến đường Nguyễn Văn Khối ngập từ tối đến trưa vẫn chưa hết.

Trong khi đó, đường Nguyễn Văn Khối cũng mênh mông nước sau cơn mưa lớn ẢNH: PHẠM HỮU

Mỗi lần đường ngập, các hàng quán đều kinh doanh ế ẩm ẢNH: PHẠM HỮU

Công viên Làng hoa Gò Vấp cùng một số hẻm nhánh trên đường Nguyễn Văn Khối cũng ngập ẢNH: PHẠM HỮU

Theo ghi nhận, chiều nay 26.11 đường Nguyễn Văn khối ngập hơn 2 tiếng vẫn chưa hết ẢNH: PHẠM HỮU

Một người dân đi xe lăn "lội" qua điểm ngập đường Nguyễn Văn Khối ẢNH: PHẠM HỮU

Một số người khác phải cõng trẻ nhỏ sau khi tan trường ra khỏi điểm ngập nước ẢNH: PHẠM HỮU