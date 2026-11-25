Chiều nay, 8 cống ngăn triều của dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng tại TP.HCM tiếp tục vận thành thử nghiệm bằng cách đóng tất cả các van ngăn triều trong thời gian dài. 8 cống này bắt đầu đóng lại vào lúc 11 giờ 50 hôm nay, đúng thời điểm đỉnh triều bắt đầu dâng cao, tín hiệu cảnh báo vang lên đồng loạt tại các điểm nóng như Mương Chuối, Phú Định, Tân Thuận, Phú Xuân...
Ngay sau hiệu lệnh vận hành, những cỗ máy thủy lực khổng lồ bắt đầu chuyển động từ từ hạ những tấm cửa van thép nặng hàng trăm tấn xuống lòng sông.
Tại cống Tân Thuận, van ngăn triều lớn được đóng lại, có thể nhận thấy rõ mực nước chênh lệch từ kênh Tẻ và bên ngoài cống thuộc sông Sài Gòn
ẢNH: PHẠM HỮU
'Đầu não' dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng ở TP.HCM vận hành ra sao?
Cũng vào chiều nay, triều cường tiếp tục dâng cao, các cống này tiếp tục đóng lại, ngăn mực nước từ sông Sài Gòn tràn vào. Theo ghi nhận,tại cống Tân Thuận, Phú Xuân, Bến Nghé… các cửa van đóng lại làm mực nước các con kênh, sông nhánh nằm bên trong cống xuống mức thấp, từ khoảng 1 – 2 m.
Cũng theo đó, các tuyến đường luôn là "điểm nóng" của tình trạng ngập nước do triều cường như: đường Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận, Phạm Hữu Lầu và các khu dân cư nằm dọc sông Sài Gòn đã không còn bị ngập nước.
Người dân tại các khu vực này cho biết vào rạng sáng nay 25.11 có xảy ra tình trạng ngập nước do triều cường dâng cao. Tuy nhiên, vào trưa và chiều nay, tình trạng ngập nước này đã không còn xảy ra.
Trong khi đó, tại khu vực đường Nguyễn Văn Quỳ, Đào Trí tình trạng ngập nước vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. 2 đoạn đường này vẫn bị ngập do triều cường gây ra vào chiều tối 25.11.
Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết đỉnh triều cuối tháng 11 khu vực sông Sài Gòn có khả năng xuất hiện vào ngày 25 - 26.11 (từ ngày 17 - 18 tháng 10 âm lịch). Tại trạm Phú An, Nhà Bè mức triều cao từ 1,63 - 1,68 m; trạm Thủ Dầu Một khoảng 1,72 - 1,77 m, trên mức báo động 3 khoảng 0,12 - 0,17 m.
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