Chiều nay, 8 cống ngăn triều của dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng tại TP.HCM tiếp tục vận thành thử nghiệm bằng cách đóng tất cả các van ngăn triều trong thời gian dài. 8 cống này bắt đầu đóng lại vào lúc 11 giờ 50 hôm nay, đúng thời điểm đỉnh triều bắt đầu dâng cao, tín hiệu cảnh báo vang lên đồng loạt tại các điểm nóng như Mương Chuối, Phú Định, Tân Thuận, Phú Xuân...

Ngay sau hiệu lệnh vận hành, những cỗ máy thủy lực khổng lồ bắt đầu chuyển động từ từ hạ những tấm cửa van thép nặng hàng trăm tấn xuống lòng sông.

Trưa và chiều nay, đồng loạt các cống ngăn triều được vận hành thử nghiệm. Các van ngăn triều được đóng lại, ngăn nước từ sông Sài Gòn đổ vào các kênh, sông nhánh ẢNH: PHẠM HỮU

Tại cống Tân Thuận, van ngăn triều lớn được đóng lại, có thể nhận thấy rõ mực nước chênh lệch từ kênh Tẻ và bên ngoài cống thuộc sông Sài Gòn ẢNH: PHẠM HỮU

Đường Trần Xuân soạn nhiều năm qua luôn là điểm ngập nước nặng nề nhưng hôm nay hoàn toàn không bị ngập bởi triều cường ẢNH: PHẠM HỮU

Dù đỉnh triều cường dâng cao nhưng kênh Tẻ, nước ở mức rất thấp nên không gây ra tình trạng ngập trên đường Trần Xuân Soạn ẢNH: PHẠM HỮU

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Cũng vào chiều nay, triều cường tiếp tục dâng cao, các cống này tiếp tục đóng lại, ngăn mực nước từ sông Sài Gòn tràn vào. Theo ghi nhận,tại cống Tân Thuận, Phú Xuân, Bến Nghé… các cửa van đóng lại làm mực nước các con kênh, sông nhánh nằm bên trong cống xuống mức thấp, từ khoảng 1 – 2 m.

Cũng theo đó, các tuyến đường luôn là "điểm nóng" của tình trạng ngập nước do triều cường như: đường Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận, Phạm Hữu Lầu và các khu dân cư nằm dọc sông Sài Gòn đã không còn bị ngập nước.

Người dân tại các khu vực này cho biết vào rạng sáng nay 25.11 có xảy ra tình trạng ngập nước do triều cường dâng cao. Tuy nhiên, vào trưa và chiều nay, tình trạng ngập nước này đã không còn xảy ra.

Trong khi đó, tại khu vực đường Nguyễn Văn Quỳ, Đào Trí tình trạng ngập nước vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. 2 đoạn đường này vẫn bị ngập do triều cường gây ra vào chiều tối 25.11.

Đường Bùi Văn Ba không bị ngập nước bởi triều cường vào chiều 25.11 ẢNH: PHẠM HỮU

Đoạn giao giữa đường Tân Thuận - Huỳnh Tấn Phát không còn ngập vào chiều nay ẢNH: PHẠM HỮU

Giao lộ Nguyễn Lương Bằng - 15B - Hoàng Quốc Việt luôn là điểm ngập triền miên trước đây nhưng chiều nay rất khô ráo ẢNH: PHẠM HỮU

Điểm ngập khác là giao lộ 15B - Phạm Hữu Lầu cũng trong tình trạng khô ráo. Người dân khi di chuyển trên giao lộ này vào chiều nay rất thoải mái so với tháng trước ẢNH: PHẠM HỮU

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết đỉnh triều cuối tháng 11 khu vực sông Sài Gòn có khả năng xuất hiện vào ngày 25 - 26.11 (từ ngày 17 - 18 tháng 10 âm lịch). Tại trạm Phú An, Nhà Bè mức triều cao từ 1,63 - 1,68 m; trạm Thủ Dầu Một khoảng 1,72 - 1,77 m, trên mức báo động 3 khoảng 0,12 - 0,17 m.

Đường Phạm Hữu Lầu không còn ngập nước vào chiều nay ẢNH: PHẠM HỮU

Đường 15B, nơi dẫn vào khu dân cư, chung cư cũng không còn cảnh ngập nước ẢNH: PHẠM HỮU

Cống Phú Xuân (xã Nhà Bè) đóng lại khiến mực nước bên trong rút sâu ẢNH: PHẠM HỮU

Tuy vậy, vẫn còn nơi bị ngập nước do triều cường vào chiều nay ẢNH: PHẠM HỮU