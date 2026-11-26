Chiều 26.11, Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo nhanh về tình hình mưa lớn và cô ng tác ứng phó trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, mưa lớn ở Quảng Ngãi khiến nhiều cầu tràn, ngầm trên sông Trà Khúc, sông Phước Giang bị ngập sâu, trong đó có cầu tràn Thạch Nham, cầu máng Hành Minh - Hành Nhân, xi phông Hành Phước - Hành Thịnh... Các lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn, hướng dẫn giao thông tại những khu vực nguy hiểm.

Một số tuyến đường ở Quảng Ngãi bị ngập sâu do mưa lớn ẢNH: CẨM ÁI

Tại xã Phước Giang, tỉnh lộ 628 đoạn Km12+180 bị ngập khoảng 0,4 m, đoạn đường trước UBND xã ngập 0,5 m. Tại xã Đình Cương, tuyến ĐT.628 đoạn Km6+400 ngập 0,3 m, một số tuyến đường thôn cũng bị ngập cục bộ.

Đáng chú ý, tại xã Nghĩa Giang, tuyến đường dẫn vào xóm Nghĩa Bình, thôn An Long, bị ngập khoảng 700 m, có nơi sâu 1,5 m, khiến hơn 112 hộ dân bị cô lập tạm thời.

Tuyến đường dẫn vào xóm Nghĩa Bình, thôn An Long, bị ngập có nơi sâu 1,5 m, chính quyền địa phương giăng dây cảnh báo ẢNH: HẢI PHONG

Theo UBND xã Nghĩa Giang, lực lượng chức năng đã bố trí người túc trực, ngăn người dân và phương tiện qua lại khu vực ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Thọ chở con gái đi về thôn An Long qua đường mương kênh Thạch Nham ẢNH: HẢI PHONG

Ông Nguyễn Thọ (65 tuổi, người dân thôn An Long) cho biết tuyến đường độc đạo vào thôn bị ngập từ tối 25.11 đến ngày 26.11. Người dân muốn đi lại phải men theo đường tắt qua mương kênh Thạch Nham, rất vất vả.

Nhiều khu dân cư ngập sâu, xuất hiện điểm sạt lở

Tại phường Trương Quang Trọng, nước dâng cao gây ngập khu vực Cầu Chui, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Nhiều khu dân cư bị nước bao vây, gây chia cắt. Địa phương cũng ghi nhận 3 điểm sạt lở đất.

Khu vực Cầu Chui (phường Trương Quang Trọng) bị ngập sâu, chính quyền giăng dây cấm phương tiện qua lại ẢNH: HẢI PHONG

Bà Nguyễn Thị Hoanh (64 tuổi, ở tổ dân phố Hạnh Phúc, phường Trương Quang Trọng) cho biết, từ tối 25.11 đến sáng 26.11, mưa lớn khiến nước tràn vào nhà, tuyến đường bê tông từ tổ dân phố Hạnh Phúc đi tổ dân phố Long Bàn cũng bị ngập sâu.

"Từ đầu năm 2026 đến nay, lượng mưa này là lớn nhất. Nước mưa thoát không kịp khiến nhiều nhà trong khu dân cư bị ngập. Có nhà phải dùng 2 máy bơm để đẩy nước ra ngoài", bà Hoanh nói.

Bà Nguyễn Thị Hoanh chỉ tay về tuyến đường bê tông liên tổ dân phố bị ngập do mưa lớn ẢNH: HẢI PHONG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Tấn Phước, Phó chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng, cho biết địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chủ động tiếp cận hiện trường, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

"Tại những điểm ngập cục bộ, lực lượng chức năng giăng dây, điều tiết giao thông; đối với các điểm sạt lở, tổ chức dọn dẹp, khắc phục. Chính quyền cũng tuyên truyền, vận động các hộ dân ở khu vực ngập sâu, sạt lở chủ động di chuyển đến nơi an toàn", ông Phước nói.

Mưa lớn ở Quảng Ngãi gây sạt lở tại núi Chi Khu (phường Trương Quang Trọng) ẢNH: UBND PHƯỜNG TRƯƠNG QUANG TRỌNG

Mưa lớn cũng gây ngập nhiều tuyến đường ở xã Nghĩa Hành, tại các thôn Phú Bình Đông, Phú Vinh Đông, An Phú, Đại Phúc, Phú Vinh Tây, Hiệp Phổ Bắc và Hiệp Phổ Trung. Các tuyến đường trung tâm tỉnh như Quang Trung, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Phan Bội Châu... cũng bị ngập cục bộ, khiến phương tiện lưu thông khó khăn.

Sạt lở bờ sông Vệ khoảng 1.000 m, tỉnh chỉ đạo khẩn ứng phó mưa lũ

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, mưa lũ bước đầu gây nhiều thiệt hại về hạ tầng giao thông và sản xuất nông nghiệp.

Tại xã Thiện Tín, bờ sông Vệ đoạn qua thôn Trường Khánh bị sạt lở với tổng chiều dài khoảng 1.000 m, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở của người dân và đất sản xuất trong khu vực. Tại xã Đông Sơn, tuyến đường liên thôn Định Tân - An Hải bị sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Lực lượng chức năng xã Đông Sơn sơ tán 2 hộ dân đến nơi an toàn do mưa lớn gây ngập cục bộ ẢNH: CẨM ÁI

Trước tình hình mưa lớn ở Quảng Ngãi diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công điện yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu Lý Sơn quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Hiện một số tuyến đường ở Quảng Ngãi vẫn còn ngập sâu trong nước, ảnh chụp 17 giờ ngày 26.11 ẢNH: HẢI PHONG

Các địa phương được yêu cầu chủ động rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, sạt lở; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra.