Đến trưa 26.11, nhiều khu dân cư ven sông Phước Giang, Bàu Nhá (thuộc xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn chìm trong nước do mưa lớn, tình trạng ngập sâu, cô lập vẫn còn.

Mưa lớn gây ngập cục bộ xóm Nghĩa Bình, thôn An Long (xã Nghĩa Giang) khiến 112 hộ dân bị cô lập ẢNH: NGUYỄN TẤN LỰC

Tại xã Nghĩa Giang, 112 hộ dân ở xóm Nghĩa Bình, thôn An Long, bị cô lập do nước sông Bàu Nhá dâng cao. Chính quyền địa phương đã giăng dây cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm, đồng thời chuẩn bị nhu yếu phẩm, phương tiện để sẵn sàng hỗ trợ người dân nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Giang, cho biết hiện tại xóm Nghĩa Bình (thôn An Long) vẫn bị cô lập do nước sông Bàu Nhá dâng cao. Lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo hai đầu tuyến đường độc đạo vào xóm. Đồng thời, chuẩn bị một chiếc ghe cùng lực lượng xung yếu trong xóm để hỗ trợ người dân bất cứ lúc nào.

"Xóm Nghĩa Bình, thôn An Long thường xuyên bị ngập khi có mưa. Do có một tuyến đường độc đạo vào xóm nên người dân ở đây thường bị cô lập mỗi khi mưa lớn hoặc lũ về", ông Lực cho biết thêm.

Lực lượng chức năng dùng ghe di dời người dân ẢNH: UBND XÃ ĐÔNG SƠN

Trong khi đó, tại xã Nghĩa Hành, nhiều hộ dân ở thôn Phú Bình Đông cũng bị ngập sâu. Đáng lo ngại, khoảng 1 km bờ sông Bàu Giang, đoạn qua thôn Phú Bình Đông, xảy ra sạt lở, đe dọa an toàn nhà ở và các công trình công cộng.

Đưa người dân ra khỏi vùng ngập, khẩn trương khắc phục sạt lở

Tình trạng ngập lụt, sạt lở cũng diễn biến phức tạp tại xã Đông Sơn. Theo UBND xã, khoảng 0 giờ ngày 26.11, tuyến đường từ thôn Định Tân đi thôn Phú Quý và Châu Thuận Nông xảy ra sạt lở, với khối lượng khoảng 50 m³ đất đá. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục điểm sạt lở.

Lực lượng quân sự xã Đông Sơn đưa người già đến nơi ở an toàn để tránh ngập ẢNH: UBND XÃ ĐÔNG SƠN

Ông Nguyễn Đức Thắng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Sơn, cho biết lực lượng chức năng đã đưa 2 hộ dân ở thôn Xuân Yên ra khỏi khu vực ngập sâu, đồng thời tiếp tục kiểm tra, xử lý các điểm sạt lở và triển khai cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm.

"Hiện tại, có các lực lượng đang ứng trực ở khu vực xung yếu. Nếu có gì bất thường sẽ hỗ trợ người dân ngay", ông Thắng nói.

Trong sáng 26.11, lực lượng chức năng xã Đông Sơn cũng hỗ trợ đưa người già, trẻ em ở những khu vực ngập úng đến nơi an toàn.

Theo ông Phan Đình Chí, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, mưa lớn khiến nước dâng cao tại các thôn Xuân Yên, Phú Quý, Liên Trì, Phước Hòa, Tham Hội, Châu Me và An Thạnh. Nhiều tuyến đường chính bị ngập, gây trở ngại cho việc đi lại.

Lực lượng chức năng phường Trà Câu triển khai kè bờ sông đoạn qua tổ dân phố Thủy Triều ẢNH: TRÀ CÂU

Tại phường Trà Câu, nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Trà Câu dâng nhanh. Ông Võ Minh Châu, Chủ tịch UBND phường Trà Câu, cho biết để đảm bảo an toàn khu vực hạ lưu, lực lượng chức năng đang triển khai kè bờ sông đoạn qua tổ dân phố Thủy Triều.

Chính quyền địa phương đã xây dựng phương án, sẵn sàng sơ tán người dân ở các khu vực trũng thấp đến nơi an toàn khi cần thiết.

Cũng tại khu vực sông Trà Câu, nước dâng cao, tràn qua bờ gây ngập một số đoạn đường ở tổ dân phố Phổ Minh, phường Đức Phổ. Ban Chỉ huy quân sự phường phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ cắm biển cảnh báo, chốt chặn những đoạn đường bị ngập, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm; đồng thời hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Hàng trăm bao cát được dùng để gia cố kè bờ sông Trà Câu ẢNH: TRÀ CÂU

Ở xã Tư Nghĩa, nước dâng gây ngập cầu Bốn Cấn, thuộc thôn An Hà 1, tuyến nối xã Tư Nghĩa với phường Nghĩa Lộ. Lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo, ngăn người dân lưu thông qua khu vực.

UBND xã Tư Nghĩa khuyến cáo người dân không cố tình vượt qua cầu, ngầm tràn khi nước chảy xiết, chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ và chấp hành cảnh báo của cơ quan chức năng.

Mưa tiếp tục lớn, cảnh báo nguy cơ ngập lụt

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, sáng 26.11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi có văn bản đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ sở giáo dục trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Một khu dân cư ở Quảng Ngãi bị ngập do mưa lớn ẢNH: L.S

Sở GD-ĐT yêu cầu rà soát các điểm trường có nguy cơ mất an toàn, tăng cường hướng dẫn học sinh kỹ năng phòng tránh thiên tai, phòng chống rét, nhất là tại các địa bàn miền núi; chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình thực tế, đặt an toàn của học sinh và giáo viên lên hàng đầu.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, từ 9 giờ ngày 25.11 đến 9 giờ ngày 26.11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại Nghĩa Trung (xã Tư Nghĩa) lên đến 441 mm; Lý Sơn (đặc khu Lý Sơn) 398,2 mm; Trà Khúc (phường Trương Quang Trọng) 388,2 mm; Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ) 376,6 mm; Bình Tân (xã Đông Sơn) 352,4 mm; Bình Trị (xã Vạn Tường) 269,8 mm và Long Sơn (xã Sơn Mai) 232,6 mm.

Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và chia cắt giao thông tiếp tục gia tăng. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp phòng tránh, hạn chế đi lại qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, không đến gần các điểm sạt lở; sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.