Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành

Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét chỗ ở, tạm hoãn xuất cảnh đối với 3 bị can giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng, gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân.